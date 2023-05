Cisne Branco vira atração do Porto de Paranaguá neste final de semana

O Porto de Paranaguá recebeu nesta sexta-feira (19) o Navio Veleiro Cisne Branco, da Marinha do Brasil. A embarcação está em missão de treinamento e fica atracada até a próxima quarta-feira (24). No sábado (20) e domingo (21), haverá visitação pública gratuita.A visitação será das 13h30 até 17h30, e é obrigatório trazer um documento com foto e usar calçado fechado e sem salto.

A ação é uma parceria com a Portos do Paraná, que têm o objetivo de integrar a comunidade e permitir que os moradores conheçam o navio e também a estrutura portuária.

Continua após a publicidade

“Toda a população está convidada a visitar e conhecer esse navio tão importante da Marinha. O porto está aberto aos parnanguaras e aos litorâneos para que as pessoas possam conhecer a nossa estrutura”, destaca André Pioli, diretor de Desenvolvimento Empresarial da empresa pública.

Desde que chegou ao berço 205, a embarcação virou atração para todos que trabalham na faixa portuária. "Convidamos todas as famílias a conhecer, interagir com a tripulação e tirar dúvidas sobre a carreira na Marinha e a missão do navio”, avisa Arthur Janeiro, capitão-tenente e responsável pela Comunicação Social do Cisne Branco.

Continua após a publicidade

O Navio Veleiro foi entregue à Marinha do Brasil no dia 9 de março de 2000, no Rio Tejo, mesma data e local da partira de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. “A primeira regata foi nas comemorações dos 500 anos de descobrimento do Brasil e desde então o Cisne Branco participa de grandes eventos náuticos representando a Marinha e o País”, explica Janeiro. A embarcação também cumpre a missão de treinamento para novos marinheiros.

Serviço:

Visitação ao Cisne Branco

Data: sábado, dia 20, e domingo, dia 21

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Porto de Paranaguá – Palácio Dom Pedro II - Avenida Portuária S/N

Ingresso: Gratuito

Observação: obrigatório uso de calçado fechado como tênis, botas ou sapatos sem salto