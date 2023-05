Condomínios compõem política para idosos no Paraná e chamam atenção de outros estados

Durante a sua agenda em Portugal nesta semana , o governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, com quem conversou, entre outros temas, sobre políticas públicas de acolhimento aos idosos. Entre os assuntos tratados, está o programa Viver Mais Paraná, que desde 2019 resultou na entrega de quatro condomínios de uso exclusivo da terceira idade no Estado.

Enquanto a expectativa de vida média em Portugal é de 82 anos, no Brasil ela está em 76, o que garante ao país europeu uma experiência mais longa na prestação de serviços a essa parcela da população.

Ao lado de outras iniciativas, como a Cidade do Idoso e os centros de convivência para idosos, os condomínios residenciais fazem parte de uma estratégia de fortalecimento do Governo do Paraná em ações focadas em pessoas com mais de 60 anos. O planejamento leva em conta estudos do IBGE que apontam que o Brasil terá, até 2030, mais idosos do que crianças pela primeira vez em sua história, em um processo de transição demográfica que levou metade do tempo para ocorrer no País em relação à Europa.

“No Paraná, temos três grandes iniciativas nessa área porque entendemos que a população está ficando mais idosa. No Estado, a expectativa de vida é de 78 anos. Esse é um público que precisa de assistência e que ainda está muito ativo, dentro da chamada economia prateada”, disse o governador durante a agenda em Portugal.

“Estamos construindo Condomínios dos Idosos em vários municípios, com toda a acessibilidade necessária e até piscina aquecida, além de outros programas como a Cidade do Idoso. Já temos um olhar diferente para a terceira idade, mas podemos expandir ainda mais essas políticas”, acrescentou Ratinho Junior.

DIFERENCIAIS– O projeto-piloto foi concluído em outubro de 2020 em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. Um ano depois, o segundo conjunto foi entregue em Foz do Iguaçu, na região Oeste e, em dezembro de 2021, Prudentópolis, no Centro-Sul do Paraná, recebeu a terceira unidade. A entrega mais recente aconteceu em Cornélio Procópio, na região Norte do Estado, em dezembro de 2022. No total, há 21 projetos em andamento.

Todos os condomínios seguem um modelo construtivo parecido. São conjuntos compostos por 40 moradias cada, com amplos espaços de uso comum para atendimentos na área de saúde e assistência social, além de áreas de lazer e convivência. O acompanhamento dos moradores é feito por técnicos das áreas de saúde, educação física e assistência social do município e, de maneira complementar, podem contar com a participação de estudantes universitários dessas áreas oriundos das universidades estaduais.

Os projetos são destinados a casais ou idosos sozinhos a partir de 60 anos e renda de até seis salários mínimos, com prioridade de atendimento àqueles com menor poder aquisitivo. Os selecionados arcam como um custo inicial de 15% de um salário mínimo nacional ao mês, o que atualmente equivale a R$ 198.

De acordo com o presidente da Cohapar, Jorge Lange, o objetivo do programa é oferecer condições para o envelhecimento digno da parcela mais carente da população. “A população brasileira está envelhecendo rapidamente e o Governo do Estado tem buscado desenvolver e melhorar iniciativas como o Viver Mais Paraná para que as pessoas da terceira idade tenham um envelhecimento tranquilo, com todo o cuidado, segurança e atenção necessários”, afirmou.

REFERÊNCIA NACIONAL– As características do programa Viver Mais têm chamado a atenção de outros estados e prefeituras de fora do Paraná nos últimos anos. Nesta semana, o secretário estadual da Habitação do Rio Grande do Sul, Fabrício Guazzelli Peruchin, esteve na sede da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) para aprender mais sobre os projetos. Ele também visitou o Condomínio do Idoso de Prudentópolis, onde tive contato com moradores, técnicos da Cohapar e prefeitura.

Uma das residentes do conjunto é Cristiane Lizabeth da Silva, que também preside a associação de moradores e demonstra satisfação com a estrutura do local. “O condomínio foi muito bem projetado, em um local tranquilo e sossegado. Só temos a agradecer pelo projeto, que foi muito bem elaborado e está sendo muito bem administrado”, contou.

O diretor de Habitação da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária do Rio Grande do Sul, Guido Bamberg, que representou a delegação gaúcha na visita ao condomínio, explica que a equipe tomou conhecimento do programa a partir de uma agenda entre os estados durante encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), realizado no Rio de Janeiro.

“Isso nos motivou a vir até o Paraná para conhecer de perto a iniciativa, que não visa apenas proporcionar melhor qualidade de vida aos idosos, mas proporcionar um novo recomeço às pessoas que, mesmo com idade avançada, conseguem formar uma nova rede de convivência”, disse.

“Tivemos oportunidade de reconhecer muitos idosos, cada um com sua particularidade, e o que nos chamou a atenção foi a eficiência da parceria que o Estado do Paraná tem com a administração municipal, o que é fundamental para que o programa funcione e alcance seus objetivos”, acrescentou Bamberg.

Além do Rio Grande do Sul, a Cohapar já recebeu a visita de comitivas dos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina e Espírito Santo, e de cidades de Minas Gerais e Bahia. “O Viver Mais Paraná é um programa que está sendo propagado em todos os cantos do Brasil e que já foi premiado nacionalmente pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação. O Paraná tem se colocado à disposição para que ele possa servir de modelo para o restante do País”, afirmou Lange.