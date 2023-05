Agenda internacional da Sanepar gera acordos e parcerias em inovação tecnológica

O diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, e o gerente de Pesquisa e Inovação, Gustavo Possetti, cumpriram extensa agenda internacional nas duas últimas semanas, firmando novos acordos e parcerias que visam o avanço da inovação tecnológica nos processos da Companhia.

A partir de 8 de maio, o presidente fez parte da delegação que acompanhou o governador Carlos Massa Ratinho Junior em Washington e em Nova York, nos eventos LIDE Brazil Investment Forum 2023 e do Paraná Day. Nos dias seguintes, com a delegação do governo em Portugal, Stabile participou também do Paraná Day, em Lisboa, e fez nova apresentação sobre a Sanepar e os processos de inovação da Companhia.

Ainda na capital portuguesa, os representantes da Sanepar participaram de workshop sobre regulação na Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e também estiveram na empresa Águas de Portugal (AdP), responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário do país, e na estação de tratamento de água de Beirosas, da Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL), que atua em Lisboa.

Em Aveiro, a Sanepar assinou termo de cooperação técnica com a Universidade de Aveiro para a execução conjunta de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com ênfase em saneamento ambiental. Outra visita foi ao projeto de Hidrogênio Verde da Bondalti Energy, que é a maior companhia da indústria química portuguesa, com forte atuação em soluções inovadoras e sustentáveis para a indústria, incluindo saneamento.

Em Coimbra, Stabile e Possetti conheceram a empresa de resíduos sólidos Ersuc, que faz a coleta seletiva e o tratamento de resíduos sólidos urbanos para um grupo de 36 municípios e uma população de 1 milhão de habitantes. A Sanepar administra no Paraná três aterros sanitários de forma regionalizada, em Cianorte, Apucarana e Cornélio Procópio.

Na Holanda, Stabile e Possetti assinaram a renovação de acordo com a indústria Amanco Wavin, visando a melhoria da eficiência das redes de água e esgoto. A assinatura foi em Amsterdam, onde os representantes da Sanepar visitaram a fábrica de tubos e o centro de pesquisa e inovação da empresa, um dos mais reconhecidos no mundo dedicado à água.

Este novo acordo prevê atuação da Amanco Wavin em quatro frentes: gestão da rede de abastecimento de água, monitoramento da qualidade da água, eficiência energética e otimizações da rede coletora de esgoto. O contrato terá duração de dois anos abrangendo todos os municípios de atuação da Sanepar no Paraná, e dá continuidade a uma parceria estabelecida em 2022 que contemplou o monitoramento da rede de distribuição de água feito pela empresa holandesa em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

ALEMANHA– Na Alemanha, o presidente da Sanepar assinou Acordo de Cooperação Técnica com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro (AHK-Rio) para o desenvolvimento de estudo de viabilidade de tecnologias renováveis (verdes) na produção de hidrogênio em estações de tratamento de esgoto no Paraná.

A Sanepar também foi um dos destaques do Global Water Summit 2023, evento internacional do setor de água em Berlim.

“Essa missão internacional da Sanepar rendeu ótimos resultados tanto com a assinatura de acordos e cooperações técnicas, como com a visita a importantes e estratégicos setores de inovação, tanto nos processos de água e esgoto como no de resíduos sólidos, em que a Sanepar também tem presença em três regiões do Paraná. Nosso objetivo é avançar nessas parcerias técnicas que contribuam para avançarmos em qualidade dos nossos processos”, afirma Stabile.