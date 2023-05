Macaco-prego ferido é resgatado por moradores de Cianorte e socorrido pelo IAT

O Escritório Regional do Instituto Água e Terra (IAT) de Cianorte, no Noroeste do Paraná, recebeu na quinta-feira (18) um macaco-prego ferido, resgatado por moradores da cidade. O animal foi encaminhado para a Clínica Escola Veterinária da Universidade Paranaense (Unipar), em Umuarama, para a prestação de socorro médico veterinário.

Após o exame de raio-x constatar uma fratura no fêmur, o macaco precisou passar por um procedimento cirúrgico. É esse cuidado que pode, no futuro, permitir a recuperação completa e possibilitar a volta do animal para a natureza. O chefe regional do IAT em Cianorte, Marcelo Aparecido Marques, diz que o episódio evidencia a importância de a população informar o Instituto sobre casos de animais silvestres feridos ou em situação de risco para que possam receber os cuidados necessários.

Continua após a publicidade

Ele também destaca a parceria para os cuidados dos animais. “Essa parceria e colaboração entre a equipe do IAT e a Unipar possibilita cuidados específicos com os animais, garantindo uma plena recuperação”, afirma Marques. O macaco segue internado para reabilitação. Após essa fase, com respaldo técnico, ele pode ser devolvido ao seu habitat natural.

CORUJAS- O macaco-prego é o terceiro animal silvestre resgatado neste mês no Paraná. No dia 8 de maio, técnicos do IAT do Núcleo Regional de Pitanga, na região central do Paraná, acudiram uma corujaAsio clamator, popularmente conhecida como coruja-orelhuda. A ave foi encontrada ferida e bastante assustada após as fortes chuvas na cidade.

Continua após a publicidade

A coruja foi encaminhada para o Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS) de Guarapuava, que possui parceria com a clínica veterinária da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro). Antes, no dia 4 de maio, foi socorrida umacoruja da espécieAsio stygius, popularmente conhecida como coruja-do-diabo ou mocho-diabo. A ave tinha ferimentos e foi também encaminhada ao CAFS de Guarapuava.

COMO PROCEDER -Ao se deparar com animais silvestres feridos o cidadão pode entrar em contato com a Ouvidoria do Instituto Água e Terra (IAT) ou com Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde , da Polícia Militar do Paraná.

Se preferir, o cidadão pode ligar para o Disque Denúncia 181, ou para a regional referente ao local do ocorrido. Informe de forma objetiva e precisa a localização e o que aconteceu com o animal. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem fazer o atendimento.