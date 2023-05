Governo incentiva ações educativas nos municípios que recebem o CastraPet Paraná

O Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPetParaná) chegou a 219 municípios no último ciclo da iniciativa e alcançou mais de 73 mil animais. O Governo do Estado acompanha as ações educativas promovidas pelas cidades parceiras, uma das condições para aquelas que são contempladas com o programa.

As ações das prefeituras incluem orientações sobre tutela responsável, que envolvem a impressão e a distribuição da cartilha "Mila e os animais de companhia" , disponibilizada pela Sedest e o Instituto Água e Terra (IAT). A publicação pode ser acessada no site Conexão Ambiental . Os municípios precisaram imprimi-la a um valor equivalente a 5% do custo para o serviço da esterilização cirúrgica.

Até o momento já foram distribuídos cerca de 61 mil exemplares. A Sedest segue comunicando os municípios sobre a importância de ações educativas frequentes, a fim de complementar os resultados do programa.

“As ações educativas, além de estarem firmadas em convênio, são parte integrante do CastraPet Paraná. Se quisermos realmente solucionar o problema do abandono e dos maus-tratos de animais precisamos primeiro conscientizar as pessoas”, ressalta o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge.

OUTRAS IDEIAS–Dos municípios que já enviaram seus relatórios referentes ao cumprimento desta contrapartida, alguns aproveitaram a oportunidade para criar outras formas de envolver as crianças nas atividades de educação para a tutela responsável.

Foi o caso de Rio Azul, que distribuiu a cartilha nas escolas da rede municipal e também lançou um concurso de redação para o 5º ano do ensino fundamental com o tema “Abandonar o seu animal não é nada legal”.

As escolas selecionaram a melhor redação de cada turma, que foram depois avaliadas por um comitê. Este definiu os três primeiros lugares, premiados com camiseta e certificado de protetor-mirim. O primeiro lugar teve também sua redação lida no Plenário na Câmara dos Vereadores no dia da entrega do resultado.

Os vencedores foram as estudantes Eloiza de Andrade Lima Escola, da Municipal Professora Vanda Hessel, em 1º lugar; Klarissa Emanuelly Colaço, aluna da Escola Municipal Professora Vanda Hessel, em 2º; e Gleisiana Porfírio de Souza, da Escola Rural Municipal Joaquim Vieira, em 3º.

Segundo Rafael Iarema, médico veterinário da Prefeitura de Rio Azul, a ideia da redação foi uma forma de propagar a conscientização sobre adoção, abandono e maus-tratos. “A redação foi muito bem aceita pelos professores, pois incentiva as crianças a pensarem, e elas também fazem perguntas aos pais, o que vai multiplicando as ações. É uma forma de passar para frente o aprendizado e conscientizar as crianças e os adultos”, afirma.

Já no município de Bandeirantes, as coordenadoras das escolas da rede municipal receberam do médico veterinário do município, Marcos Antônio Galera da Silva Junior, uma capacitação para que pudessem aproveitar todo o potencial da cartilha.

O material traz um calendário de vacinação para cães e gatos, dicas de como escolher um pet e até informações sobre a importância de se denunciar maus-tratos aos animais. “Há muitos cães que padecem e sofrem com maus-tratos. A leitura da cartilha Mila e os animais de companhia vai indicar caminhos para que todos tenham um olhar diferenciado sobre os pets”, observa Junior.

A secretária de Meio Ambiente de Bandeirantes, Simone Beatriz Fuck Von Der Osten, reitera a importância de investir na educação das crianças e adolescentes para que os objetivos do programa CastraPet Paraná possam ser alcançados.

“A cartilha 'Mila e os animais de companhia' é um material bastante completo que consegue instruir de forma interativa, educativa e rica em informações. A parte educacional nas escolas é um trabalho que vai concluir o que foi realizado com as castrações, e fará grande diferença para o sucesso desse programa”, pontua.