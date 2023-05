Estado convoca 16 novos profissionais do concurso de 2021 e reforça gestão ambiental

O Governo do Estado divulgou nesta sexta-feira (19), por meio do Decreto nº 2.079/23 , uma nova lista de candidatos aprovados no concurso de 2021 do Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável. Ao todo, 16 pessoas foram convocadas nesta segunda chamada, entre engenheiros florestais (4), engenheiros agrônomos (2), engenheiros civis (5), técnicos de manejo e meio ambiente (3), sociólogo (1) e biólogo (1).

Eles integrarão as regionais do IAT de Cascavel, Curitiba, Jacarezinho, Paranavaí, Pato Branco e Toledo. A contratação se dará através da Secretaria de Estado da Administração e Previdência (Seap). A data para a apresentação da documentação necessária ainda será divulgada.

“É um avanço importante para atender as grandes demandas da população, em especial do setor produtivo. Eles vão atuar em relação ao licenciamento, monitoramento, fiscalização e outorga de uso da água, entre outras áreas”, afirmou o diretor-presidente do IAT, Everton Souza.

O IAT é um órgão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) e responsável por proteger, preservar, conservar, controlar e recuperar o patrimônio ambiental paranaense, buscando melhor qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável com a participação da sociedade.

CONCURSO– O processo seletivo contou originalmente com 12.555 inscritos, que fizeram as provas em Cascavel, Curitiba e Maringá no dia 1º de agosto de 2021.Na ocasião, 130 pessoas foram chamadas: técnicos de manejo e meio ambiente (26), engenheiros químicos (19), engenheiros florestais (16), engenheiros agrônomos (20), geólogos (8), biólogos (8), químicos (5), engenheiros civis (17), sociólogos (1), geógrafos (3), engenheiros cartográficos (4), arquitetos (2) e médico veterinário (1).

O IAT tem uma defasagem de pessoal por conta de diversos motivos, como aposentadoria e falecimento. “Teremos um apoio e suporte ainda maior com esse pessoal novo que está chegando para ajudar no dia a dia do instituto”, reforçou Souza.