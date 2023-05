Com foco no turismo religioso, Governo libera R$ 1,1 milhão para o município de Lunardelli

Lunardelli, na região Norte, conhecida como Capital Paranaense da Fé, ganha do Governo do Estado um importante equipamento para estimular o setor da economia do município voltado para o turismo religioso. A Secretaria de Estado das Cidades entregou edital no valor de R$1.105.107,48 que autoriza a licitação da obra de cobertura do Centro Multiuso, na Praça Geremias Lunardelli, local de concentração de visitantes e de venda de produtos artesanais.

“O turismo é uma atividade importante e que recebe a atenção especial do governador Ratinho Junior, por ser uma atividade limpa, que atende os padrões de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, gera empregos e renda. Essa obra irá ajudar na recepção das pessoas e estimular a economia local”, afirmou o secretário Eduardo Pimentel.

O Centro Multiuso será organizado a partir da construção de uma cobertura de 1.200 m² para promoção de feiras e outros eventos. Atualmente, a Feira de Artesanato que acontece nos finais de semana reúne cerca de 40 artesãos e artistas locais.

O projeto contempla serviços de drenagem, a implantação de instalações elétricas, de telefonia, sistemas de proteção e de prevenção a incêndios; instalações hidro-sanitárias, revestimentos, impermeabilizações; pavimentação, calçamento e paisagismo.

A entrega do edital aconteceu na Secretaria das Cidades (Secid), em Curitiba. Os recursos são do Programa de Transferência Voluntária e não precisam ser devolvidos ao Tesouro do Estado.

De acordo com o prefeito Reinaldo Grola, a atividade turística está em crescimento no município, o que faz do investimento em infraestrutura uma necessidade. “Nosso município recebe cerca de 400 mil pessoas de janeiro a dezembro, número que cresce todos os anos. É importante investir em infraestrutura para receber melhor aqueles que nos visitam”, disse.

Todos os domingos, a cidade recebe romeiros que visitam o Monumento do Milagre da Rosa, a Gruta de Santa Rita de Cássia e a Sala dos Milagres. Há, ainda, a Praça de Santa Rita, onde acontecem procissões luminosas e a queima de fogos de artifício, todos os meses, sempre no dia 22.

TRILHAS– Outras atrações estão na área rural do município. Nas Reservas Mata Suíça I e II, localizadas nas fazendas Urutaguá e Ubá, é possível passear por trilhas em meio à mata e visitar cachoeiras, onde há locais específicos para o banho. O Recanto Serra Azul é outra opção. Lá é possível experimentar a gastronomia típica da região.