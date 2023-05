Investimentos de R$ 41,7 milhões aumentam em 50% a produção de água em Umuarama

A Sanepar vai aumentar em 50% a produção de água em Umuarama, com investimentos de R$ 41,7 milhões. As obras contemplam a construção de duas novas captações, além da execução de adutoras e melhorias na estação de tratamento de água atual e na captação do Rio Piava. Durante a execução da obra, prevista para ser concluída em junho de 2024, devem ser geradoscerca de 1.200 empregos diretos.

As novas estruturas de captação terão duas barragens, uma no Ribeirão Piava e outra no Ribeirão Araras. A água será bombeada até a estação de tratamento, tendo como ponto de transbordo a captação que já existe no mesmo ribeirão.

“Assim teremos três pontos alternativos de captação em Umuarama. Com isso, aumentaremos a produção dos atuais 300 litros por segundo para 450 litros por segundo”, diz o gerente regional da Sanepar Ezequiel de Souza Ribeiro.

Para operacionalizar toda esta estrutura, estão em implantação 11,3 quilômetros de adutoras, uma estação elevatória de água e melhorias na atual captação do Ribeirão Piava. Também será instalada uma unidade de gerenciamento de lodo, um subproduto do tratamento de água.

A estrutura de abastecimento de Umuarama passa por uma renovação. No ano passado, foram concluídas obras de melhoria e ampliação, com novas unidades de tratamento, como floculadores, decantadores e filtros, novos tanques para armazenamento de produtos químicos, sistemas de coleta de água para a realização de análises e novas instalações elétricas. Essas reformas e ampliações no processo de tratamento adequaram a estação para atender ao aumento da captação que está em andamento.