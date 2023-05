Compagas disponibiliza pagamento via Pix e facilita a vida dos clientes

Os clientes da Companhia Paranaense de Gás (Compagas) agora podem pagar suas faturas por meio do Pix. O sistema de transferências está disponível nas duas modalidades: as faturas emitidas a partir deste mês de maio, tanto na versão impressa quanto na digital, contam com o QR Code para facilitar a vida dos consumidores.

Para o CEO da Compagas, Rafael Lamastra, o novo método de pagamento trará comodidade aos clientes. “Estamos em uma busca contínua de soluções para facilitar a relação com nossos clientes, oferecendo agilidade e facilidade no dia a dia, utilizando das tecnologias e práticas mais modernas do mercado”, afirma. O novo sistema será oferecido a todos os segmentos atendidos pela Compagas.

Para garantir a segurança na hora do pagamento, é importante ter atenção à conferência da tela de revisão de pagamento nos aplicativos das instituições bancárias. O pix é destinado à “Companhia Paranaense de Gás” e o usuário também pode conferir o valor e o nome do titular da fatura. A Companhia orienta que as faturas emitidas sem o QR Code devem ser pagas pelo código de barras.

COBRANÇA REGISTRADA– Outra novidade da empresa é a cobrança registrada. Com o novo processo, os consumidores poderão pagar a fatura em qualquer instituição bancária ou casa lotérica. Basta utilizar o código de barras ou o QR Code. Para usuários que possuem a conta em débito automático, o sistema não sofrerá alterações.

Todos os clientes da Compagas podem consultar suas faturas, histórico de consumo ou informações para débito automático na agência Compagas Virtual (virtual.compagas.com.br).

SOBRE A COMPAGAS– A Compagas é uma empresa de economia mista e tem como acionista majoritária a Copel, com 51% das ações, a Mitsui Gás e Energia do Brasil, com 24,5%, e a Commit Gás, com 24,5%. Com uma rede de distribuição de mais de 860 quilômetros de extensão, atende clientes dos segmentos industrial, comercial, residencial, de transportes e de geração elétrica, instalados em 15 municípios do Estado.

Os mais de 53 mil clientes consomem diariamente cerca de 1 milhão de metros cúbicos de gás natural. A atuação da empresa está pautada em bases econômicas, sociais e ambientais e com foco na promoção da expansão do uso do gás natural. Ciente do seu papel para indução do desenvolvimento e da necessidade da diversificação da matriz energética, a Companhia executa ações em prol da competitividade e da segurança para seu mercado.