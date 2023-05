Nova clínica de psicologia da Unicentro vai ampliar atendimento em Irati e região

Com o investimento de R$ 2,4 milhões do Governo do Estado, a Clínica de Psicologia da Unicentro, localizada no Campus de Irati, contará com área de 811 metros quadrados para ampliar o atendimento gratuito à comunidade, recebendo pacientes da primeira infância até a velhice. A entrega está prevista para o primeiro semestre de 2024. As obras estão com 11%. Uma comitiva de autoridades do Estado visitou as instalações nesta quinta-feira (18).

Atualmente, a Unicentro oferta acompanhamento individual e atendimentos em grupos terapêuticos, em uma estrutura única que também é destinada para serviços de fonoaudiologia. Com a conclusão das obras, a expectativa é expandir a capacidade de plantões psicológicos e de atendimento geral, garantindo acesso mais humanizado aos serviços.

“Este é um investimento que não se limita à academia, mas que se abre para toda a população, por meio de atendimento e acesso a um tipo de serviço absolutamente necessário, sobretudo com a aproximação deste cenário pós-pandemia”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. “A saúde mental é um dos grandes gargalos deixados pela Covid-19 e todo recurso destinado a essa área é fundamental para a retomada da normalidade".

Para o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, o andamento das obras demonstra o compromisso do Governo do Estado com a região. “A Seti e a Sesa possuem uma grande parceria e, sobretudo, alinhamento para garantir que as políticas do governo Ratinho Junior sejam aplicadas com grande eficiência. Esta é mais uma obra que leva desenvolvimento às universidades do Paraná e também à toda sua região", comemorou.

O prefeito da cidade, Jorge Derbli, destacou a obra como a concretização de um sonho para Irati. “A Unicentro é uma divisora de águas na história deste município, contribuindo profundamente com a geração de emprego, renda e conhecimento. Com essa ação do Estado, damos ainda mais suporte para a universidade e toda a população de Irati", afirmou.