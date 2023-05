Vias rurais da Lapa, Mallet e São Mateus do Sul terão dois anos de conservação

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), por meio do Departamento de Estradas de rodagem do Paraná (DER/PR), realizou nesta quinta-feira (18) a sessão de lances do pregão eletrônico para contratar a conservação da PR-433, na Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, e da PR-281, entre Mallet e o distrito de Fluviópolis, em São Mateus do Sul, no Centro-Sul, ambas não pavimentadas.

A empresa Hellman Construtora de Obras Ltda. foi a arrematante com a proposta de R$ 16.858.741,00, tendo disputado a licitação com outras duas interessadas, oferecendo lances cada vez menores até uma arrematar o objeto da licitação. Agora ela tem prazo de um dia útil para enviar a documentação necessária bem como sua proposta de preço atualizada, para análise de pregoeiro do DER/PR.

O resultado dessa análise, declarando a empresa vencedora, ou inabilitando-a e convocando a próxima participante, será publicado no portal Compras Paraná e Diário Oficial.

Estão previstos patrolamento e regularização de leito, escavação de vala lateral, escavação para saídas de água, instalação de bueiro e caixa de retenção e reaterro, além da escarificaçação, conformação e compactação do subleito, entre outros, para atender os dois trechos, que somados tem extensão de 88,42 quilômetros. O contrato terá prazo de execução de dois anos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

O pregão eletrônico foi o primeiro realizado pelo órgão utilizando o Portal de Compras do Governo Federal, atendendo o previsto pela Nova Lei de Licitaçõese a Resolução SEAP 16.402/2022 .