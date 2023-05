Paraná assina acordo com fundo de investimento português para fomento a startups

O Governo do Paraná, por meio da Celepar e a Secretaria de Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI), assinou nesta quinta-feira (18) um memorando de entendimento com a Portugal Ventures, sociedade de investimentos em tecnologia sediada no país europeu. A celebração do acordo de cooperação garante o apoio à seleção e prospecção de startups paranaenses para receber incentivos do fundo de investimento português.

A Portugal Ventures atua em diferentes setores, incluindo tecnologia, ciências, turismo, indústrias criativas e energia. Através de seus fundos de investimentos, a empresa busca identificar e apoiar projetos promissores, tanto em estágios iniciais quanto em estágios de crescimento.

O secretário Marcelo Rangel ressaltou que a instituição contribui para aceleração de empresas de tecnologias em toda Europa. “Nós vamos selecionar startups do Paraná para que possam participar de processos que permitem receber investimentos da Portugal Ventures. Assim, elas podem se estabelecer e distribuir seus produtos pelo mundo. Também podemos indicar empresas portuguesas para que possam criar parcerias no Brasil, participar de incentivos e realizar investimentos”, disse Rangel.

Além de investir na startup, a Portugal Ventures também oferece suporte estratégico e dá apoio à maturação da startup. A ideia da parceria é instalar startups paranaenses em território português, facilitando a entrada de empresas no ecossistema de inovação europeu.

O presidente da Celepar, Gustavo Garbosa, afirma que as possibilidades de parcerias com o fundo podem alavancar a inovação no Paraná, além de fomentar um intercâmbio de transformação digital. “Vamos estabelecer processos e procedimentos para viabilizar parcerias com startups em Portugal. E, por outro lado, essas parcerias nos permitem conhecer empresas inovadoras portuguesas, diversificando nosso portfólio em tecnologia”, afirma Garbosa.

INTERCÂMBIO- O governador Carlos Massa Ratinho Junior liderou uma missão internacional para apresentar projetos e buscar acordos para diversos setores paranaenses. Na área de inovação, o Estado fechou um acordo com o Taguspark , que é o maior parque de ciência e tecnologia de Portugal, sediado em Oeiras, na região metropolitana de Lisboa, para replicar “a cidade do conhecimento” em Curitiba.

A viagem também serviu para estreitar a relação entre a inovação do Paraná e Portugal, com visitas ao Hub Creativo do Beato (HCB) , espaço serve como centro de convivência para startups e grandes empresas de tecnologia de Portugal e de outros países, e à Agência Nacional de Inovação (ANI) , entidade que articula as universidades e empresas para desenvolvimento de novas tecnologias.