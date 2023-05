Jaboti promove treinamento com professores da Rede Municipal de Ensino

A prefeitura municipal de Jaboti, por meio da secretaria municipal de educação em parceria com o sistema Maxi de Ensino e Editora Saravia, promoveu nesta semana uma capacitação de formação continuada junto aos professores da Rede Municipal de Educação.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, a palestra teve como tema “Fases do Desenvolvimento da Criança”. O objetivo foi trazer aos professores conhecimentos para serem aplicados em sala de aula com práticas mais adequadas para o desenvolvimento integral do processo de aprendizagem dos alunos.

Ainda conforme divulgou a prefeitura, desde o ano de 2022 os alunos e professores da Rede Municipal de Ensino contam com os materiais do Sistema Máxi de Ensino e o “Prosinha”. A metodologia aplicada busca promover o ensino consciente, prático e de qualidade com foco na formação de valores dos alunos. Além disso, também trabalha junto aos professores para que eles possam atuar motivados inspirando a vida de seus alunos.

O material “Prosinha”, que é utilizado para os alunos que estão nos anos iniciais na Educação Infantil, tem como objetivo desenvolver a construção do aprendizado da criança por meio do trabalho que utiliza diferentes línguas.