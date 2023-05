Sanepar abre inscrições para evento internacional sobre inovações e tecnologias para água

Inovações e tecnologias para água e esgoto serão tema de um workshop promovido pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Parque Tecnológico de Itaipu (PTI-BR), NHL Stenden Universidade de Ciências Aplicadas da Holanda e Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção Paraná (ABES-PR), na próxima semana, em Curitiba.

O I Workshop Inovações em Tecnologias para Água: uma Aliança entre Holanda e Brasil será realizado de forma presencial, no Auditório Tarumã da Sanepar, na capital paranaense, na sexta-feira (26). As inscrições são gratuitas, porém limitadas.

A programação prevê discussões e painéis com lideranças, técnicos, pesquisadores e empresas fornecedoras de materiais, serviços e tecnologias inovadoras para o setor. O painel de abertura terá como tema os desafios para acelerar a inovação nos processos água e esgoto.

O papel das startups em busca de soluções inovadoras será debatido em dois painéis, com a participação de startups brasileiras e holandesas que desenvolvem soluções tecnológicas aplicáveis ao setor. No último painel do dia, o tema são as oportunidades de conexão entre os serviços públicos e as startups. As apresentações serão conduzidas em inglês e português e haverá tradução simultânea.

O diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, afirma que o evento contribuirá para o compartilhamento de conhecimentos, ativação de parcerias, bem como para avanços na busca por tecnologias inovadoras.

“É o que a Sanepar tem feito nos últimos anos. Com mais de 60 anos de atuação, a Companhia possui infraestruturas e índices de referência no contexto da América Latina. Mas estamos indo além, com parcerias internacionais como esta com os holandeses, sempre focando no fortalecimento da Companhia, na prospecção de inovações que tornem nossos serviços cada vez mais eficientes e na geração de valor para a sociedade", afirmou.

Para o diretor de Negócios e Inovação do Parque Tecnológico Itaipu, Eduardo de Miranda, o encontro possibilita importantes atualizações tecnológicas e conexões muito promissoras para a aceleração da inovação no saneamento do estado. “Iniciativas como essa demonstram o quanto o amadurecimento do ecossistema da inovação está alavancando o aprimoramento de serviços e produtos que beneficiam toda sociedade, gerando riqueza e bem-estar”, disse.

O evento é um dos desdobramentos da missão da Sanepar na Europa na semana passada e que contemplou, dentre outros, reuniões e visitas técnicas a centros de pesquisa e inovação voltados ao desenvolvimento de novas tecnologias para água. "Observamos na Holanda modelos de gestão inspiradores e um ecossistema de inovação colaborativo e muito ativo. O evento permitirá debater tais perspectivas e avaliar as possibilidades de intercâmbio acadêmico e empresarial", afirmou Gustavo Possetti, gerente de Pesquisa e Inovação da Sanepar.

Serviço:

Dia: 26 de maio, sexta-feira

Horário: das 8h às 18h

Endereço: Auditório Tarumã – Sanepar - R. Eng. Antônio Batista Ribas, 151 - Tarumã, Curitiba (PR)

Tradução simultânea inglês-português

Inscrições gratuitas e limitadas no link https://forms.office.com/r/fecwAjsAwM