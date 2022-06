Inscrições para especialização e residência técnica na Polícia Científica encerram na segunda

As inscrições para o processo seletivo do Programa de Residência Técnica em Ciências Forenses vão até esta segunda-feira (27). A participação é exclusiva para 87 profissionais recém-formados em diversas áreas do conhecimento e os aprovados receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 1,9 mil e vale-transporte. A prova será online, no dia 7 de julho, das 9h às 11h, e o resultado, classificatório, sairá em 21 de julho.

As aulas do Curso de Especialização em Ciências Forenses, com carga horária de 480 horas, ocorrem na modalidade de ensino a Distância da Universidade Estadual de Maringá (UEM), a partir de agosto. No entanto, as atividades práticas acontecerão de modo presencial, em laboratórios e demais setores da Polícia Científica. Das 480 horas de curso, 300 serão provenientes de um núcleo comum e 180 horas de áreas específicas, de acordo com a profissão e perfil de atuação.

“A iniciativa tem como objetivo qualificar profissionais para atuarem na melhoria das práticas e procedimentos adotados na Polícia Científica. Durante os 24 meses de formação, eles atuarão nos mais diversos setores da instituição, por isso selecionaremos graduados em várias áreas de conhecimento, de Medicina à Engenharia”, explicou o diretor-geral da Polícia Civil, Luiz Rodrigo Grochoki.

De acordo com ele, durante os dois anos de curso os residentes desenvolverão atividades práticas internamente na Polícia Científica, em quatro tópicos. Os alunos farão as atividades práticas em várias cidades onde a instituição está presente. Os alunos da área de Forense Saúde atuarão com Antropologia Forense, Traumatologia e Sexologia Forense, Psiquiatria Forense, Psicologia Forense e Gestão da Qualidade de Vida em Ambiente Laboral.

Os estudantes de Forense Laboratorial atuarão com Genética Forense, Toxicologia Forense, Patologia Forense e Química Forense. Os de Forense Digital, com Inovação e Metrologia, Computação Forense, Fonética Forense e Gerência de Tecnologia da Informação. Já os de Gestão Forense, estarão envolvidos com a gestão de laboratórios, gerência operacional, gerência administrativa, gerência de custódia, gerência de prática forense, gestão de obras, crimes ambientais e microvestígios.

Inscrições e informações AQUI .