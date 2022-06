Paraná cria Subgrupamento de Bombeiros na região de Irati

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou um decreto nesta semana (confira AQUI ) para a elevar a sede do Corpo de Bombeiros no município de Irati para um Subgrupamento de Bombeiros Independente. É o primeiro passo para estruturar melhor o atendimento na região Centro-Sul.

O benefício não se restringe ao município sede, estendendo-se para toda a região de Fernandes Pinheiro, Inácio Martins, Rio Azul, Teixeira Suares, Ivaí, Mallet, Imbituva, Rebouças, São Mateus do Sul, Antônio Olimpo, São João do Triunfo, União da Vitória, General Carneiro, Prudentópolis e Guaramiranga. Até então, essas cidades eram ligadas ao Grupamento de Ponta Grossa, que vai até a divisa com São Paulo.

"Com isso, além do reconhecimento da importância da região e seu crescimento, vamos ampliar a capacidade de atendimento em relação a emergências e prevenção de Incêndios e pânico", disse o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior. O próximo passo, segundo ele, é a organização de pessoal para atendimento dessa nova estrutura, o que deve ocorrer nos próximos meses.

O Paraná conta com 12 Grupamentos, localizados em cidades maiores, como Curitiba, São José dos Pinhais, Londrina, Cascavel, Maringá, Ponta Grossa, Colombo, Paranaguá, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Apucarana e Guarapuava. Agora, passa a ter sete Subgrupamentos (Ivaiporã, Pato Branco, Umuarama, Cianorte, Santo Antônio da Platina, Paranavaí e Irati).