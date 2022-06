Governador anuncia pavimentação da rodovia entre Toledo e Assis Chateaubriand

Em visita à região Oeste do Paraná para o anúncio de novos investimentos, o governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta sexta-feira (24), em Toledo, a autorização para licitação de pavimentação asfáltica da PR-239. A obra de 9,66 quilômetros de extensão será entre o entroncamento com a PR-317, em Bragantina, distrito de Assis Chateaubriand, e o entroncamento com a PR-182, próximo ao Biopark, já em Toledo.

A licitação vai ocorrer por meio da modalidade de Regime Diferenciado de Contratação Integrada (RDCi), que prevê a elaboração do projeto básico, projeto executivo de engenharia e a execução da obra em um mesmo contrato, garantindo mais velocidade à execução da obra. O projeto, destacou Ratinho Junior, terá impacto direto no setor industrial da região, melhorando a logística de distribuição da produção.

“Estamos falando de uma obra muito importante para o desenvolvimento do Estado, já que a PR-239 é um corredor de produção agrícola muito forte, que conta com empresas do porte da Prati-Donaduzzi, e também com o Biopark, que vai se consolidar nos próximos anos como o maior parque tecnológico do Brasil”, destacou o governador. “Construímos um pacote de investimentos para melhorar a infraestrutura de toda a região Oeste do Paraná”.

O projeto prevê que maior parte do traçado existente será aproveitada, com uma correção em segmento de 1,3 quilômetro para eliminar curvas. Serão duas pistas de 3,5 metros cada uma, com acostamentos externos de 2,5 metros em ambos lados da rodovia. As interseções em nível em ambos os entroncamentos da rodovia vão contar também com iluminação viária.

Estão previstos ainda serviços de terraplenagem, execução de dispositivos de drenagem e obras de arte correntes, sinalização horizontal e vertical e serviços complementares. O prazo de execução é de 540 dias após assinatura de contrato, sendo 120 dias para elaboração dos projetos e 420 dias para execução da obra.

“Essa obra de pavimentação vai beneficiar o escoamento da produção agropecuária da região, principalmente da soja, oferecendo mais trafegabilidade e segurança para condutores de longa distância e moradores de lotes lindeiros”, afirmou o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiatti. “Também deve desafogar o tráfego de veículos em Toledo, já que atualmente muitos condutores optam por utilizar as vias do município ao invés deste trecho da PR-239”.

A licitação será realizada no ambiente de compras eletrônicas do Banco do Brasil, o portal www.licitacoes-e.com.br , às 14h30, no dia 25 de julho. Os recursos são do programa Avança Paraná, e o orçamento da obra é sigiloso, conforme previsto na lei do RDCi, visando maior competitividade entre as participantes na elaboração de suas propostas de preços.

“Toledo é o maior produtor de alimentos do Paraná de acordo com o VBP (Valor Bruta da Produção) e essa obra vai ajudar muito no escoamento da safra”, disse o prefeito de Toledo, Beto Lunitti.

RESCISÃO– A obra de pavimentação deste trecho da PR-239 chegou a ser licitada na gestão anterior, mas teve o contrato rescindido, sem nenhum serviço chegar a ser executado.

“A própria empresa contratada propôs a rescisão do contrato, assinado no final de 2018, apontando como justificativa a planilha orçamentária defasada, ausência de licenças ambientais, necessidade de desapropriações e até a necessidade de indicar e fornecer um projeto executivo aprovado”, explicou o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes.

“Realizamos a rescisão amigável, sem ônus para as partes envolvidas, e agora contamos com este edital novo, com orçamento exequível, e na modalidade RDCi, que, além de solucionar as situações apontadas no contrato rescindido, com agilidade, traz também outras vantagens, como a possibilidade de utilizar tecnologias mais modernas no projeto e na obra, e maior entrosamento entre as equipes envolvidas”, complementou.