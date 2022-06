Governo do Estado confirma investimento de R$ 39,7 milhões na duplicação em Campo Mourão

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou em Diário Oficial o resultado final, após análise de recursos, da duplicação da PR-317 e da PR-840 em Campo Mourão, no Centro-Oeste. Foi confirmado como vencedor da disputa o Consórcio Itaipu – Conspel, formado pelas empresas Pedreira Itaipu Indústria e Comércio de Britas e Asfalto Ltda. e Conspel – Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda., com a proposta de preço, corrigida e negociada com a comissão de julgamento do DER/PR, de R$ 39.799.999,62.

A licitação agora segue para homologação do resultado e adjudicação da obra ao vencedor, uma garantia de que o contrato será formalizado com ele. Ambas serão publicadas também em Diário Oficial e, na sequência, o consórcio deverá providenciar a documentação necessária para a assinatura do contrato.

A licitação acontece na modalidade Regime Diferenciado de Contratação Integrada (RDCi), que prevê a elaboração do projeto básico, do projeto executivo de engenharia e a execução da obra em um mesmo contrato. O prazo para execução será de 630 dias, sendo os primeiros 180 para elaboração dos projetos e 450 dias para a obra de duplicação.

OBRA– As obras terão início a partir do trecho já duplicado da PR-317 e seguem até o entroncamento com a Avenida Comendador Norberto Marcondes, em uma extensão de 3,7 quilômetros, que inclui também a PR-840. Serão duas faixas novas de 3,6 metros cada uma, com acostamento externo de 2,5 metros, e separadas das pistas existentes por barreiras de concreto New Jersey.

Serão implantadas ainda novas vias marginais, com duas faixas em cada sentido e largura variando de acordo com a disponibilidade da faixa de domínio, separadas da pista central por canteiros.

Estão previstas três interseções em nível (rotatórias), sendo uma entre as ruas Francisco Preisner e Pioneiro Alberto Tanigut, outra no acesso ao Aeroporto Municipal de Campo Mourão e a terceira no entroncamento entre a PR-317 e a PR-840.

A obra também contempla serviços de drenagem e obras de arte correntes, como bueiros simples tubulares de concreto, drenos, sarjetas, boca de lobo, poços de visita, entrada e descida d’água; iluminação viária com postes de aço e postes de concreto com luminárias LED de 200W; sinalização horizontal, sinalização vertical, defensas simples, pórticos, semi-pórticos, tachas e tachões refletivos; calçada para pedestres e ciclovia.

O anteprojeto de engenharia, um pré-requisito do RDCi, foi doado pela Prefeitura de Campo Mourão e atualizado pelo DER/PR para ser utilizado na elaboração do edital.