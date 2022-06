Consumidores já receberam mais de 288 mil prêmios do Nota Paraná em 2022

Somente no primeiro semestre de 2022 o programa Nota Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, sorteou 288.252 prêmios aos consumidores que pediram CPF na nota. Os valores somados já distribuídos chegam a R$ 16,8 milhões.

O consumidor inscrito no programa concorre a premiações mensais em dinheiro. De janeiro a junho deste ano foram distribuídos R$ 12 milhões em prêmios de R$ 1 milhão, R$ 200 mil, R$ 10 mil e R$ 10. No primeiro semestre, o Nota Paraná fez seis contribuintes paranaenses milionários. Os vencedores do prêmio máximo, de R$ 1 milhão, são de Cascavel, Cambé, Lobato, São José dos Pinhais, Wenceslau Braz e, o mais recente, de Curitiba.

O Paraná Pay, programa criado no início de 2021, também realiza sorteios mensais. O consumidor cadastrado no Nota Paraná deve fazer o aceite para participar e concorrer nos dois programas. Os 8 mil vouchers de R$ 100 sorteados mensalmente podem ser usados nos estabelecimentos credenciados. O objetivo é incentivar o consumo do setor turístico e comércios varejistas de gás de cozinha e postos de combustíveis. Neste ano, os valores já entregues aos cidadãos somam R$ 4,8 milhões.

Para concorrer aos prêmios e resgatar os créditos referentes à devolução de parte do ICMS recolhido pelos estabelecimentos é necessário se cadastrar no Nota Paraná. O resgate é feito por meio do site ou aplicativo do programa, com transferência para a conta bancária indicada ou uso para abatimento de parte do IPVA.

O prazo máximo para o resgate de créditos e prêmios é de um ano após o sorteio. Vencido esse período os recursos voltam para o Estado.

INSTITUIÇÕES– Participam dos sorteios contribuintes que colocam o CPF na nota fiscal e instituições cadastradas das áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esportiva e cultural. As 1.567 entidades cadastradas receberam um total de R$ 13,2 milhões em prêmios de janeiro a junho deste ano.

COMO PARTICIPAR – Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br , clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Para concorrer nos sorteios do Paraná Pay o consumidor deve estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Para aderir, basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em “concordar”.