Roberto Carlos testa positivo para covid-19 e adia shows

Roberto Carlos alterou a agenda de shows para São Paulo após testar positivo para a covid-19.

A informação foi confirmada em comunicado oficial da equipe do artista nas redes sociais. “A assessoria de imprensa do artista Roberto Carlos comunica que o cantor permanece com covid-19, ainda que mantenha sintomas gripais leves. Para a segurança e proteção de todos manteremos a decisão de transferir os próximos shows, que seriam realizados na Vibra São Paulo”, diz o texto.