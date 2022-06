Anitta nega que tenha beijado segurança em show: ‘Seria assédio’

Anitta foi acusada de beijar um segurança da casa de shows em que ela se apresentou na madrugada da quarta-feira (22) em Ibiza, na Espanha. Por isso, a cantora usou as redes sociais para desmentir o boato. No vídeo, Anitta aparece de costas durante a apresentação. Em um determinado momento, ela segura o rosto do segurança e chega o rosto bem perto dele. Contudo, não é possível ter certeza que tenha acontecido um beijo.

“Não gente eu não beijei o cara pelo amor de Deus. Primeiro que isso seria assédio e segundo porque eu tenho namorado que não ia gostar porque [ele] não é moderno”, disse. “Alguém arranja esse vídeo com ângulo de frente”, pediu.