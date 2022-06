Simone pensa em mudar cor do cabelo e filho reage: ‘Não! Quer ficar igual a Gkay?’

A cantora ri e diz: “Menino!”. E na sequência diz que foi ao Instagram da influencer para mostrar que ela já havia voltado com a cor natural de seu cabelo.

Ao seu lado, Henry responde: “Não, mãe! Quer ficar com o cabelo feio? Quer ficar que nem o da Gkay? Parece o da Luísa Sonza“, diz o menino.

“Eu preciso procurar um cabeleireiro ‘top’ para cuidar deste cabelo. Preciso dar uma organizada, dar uma repaginada. Queria mudar a cor do meu cabelo, não sei…”, diz a cantora.

A cantora Simone Mendes fez uma série de stories ao lado de seu filho, Henry, de 7 anos, e disse que estava com vontade de mudar a cor de seu cabelo, e o menino teve uma reação curiosa.

