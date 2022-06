Projeto com passagem a R$ 1,50 é aprovado em Jaguariaíva

A população do município de Jaguariaíva tem uma boa notícia a comemorar, principalmente aqueles que fazem uso do transporte público do município. Isso porque, durante a Sessão Ordinária desta terça-feira (21), foi aprovado o Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal que garante aos usuários o valor da passagem a R$ 1,50.

A nova lei permite que a prefeitura de Jaguariaíva promova um subsídio de 68% no valor total da tarifa o que, na prática, representa um desconto de R$ 3,25 no valor da passagem que cai de R$ 4,75 para R$ 1,50. A proposta foi encaminhada a Câmara, aprovada por unanimidade pelos vereadores e agora deve ser sancionada pela prefeita Alcione Lemos para que o desconto entre em prática.

De acordo com a prefeita, o desconto vai beneficiar mais de mil usuários por dia e deve contribuir com o desenvolvimento econômico da cidade. “Hoje mais de 1,4 mil pessoas utilizam o transporte coletivo em nosso município diariamente. Com essa redução, estamos buscando ajudar essas pessoas e suas famílias a economizarem e, assim, poder aumentar seu poder de compra. Além disso, são mais de R$ 1,2 milhões que, ao invés de serem gastos com passagem, podem movimentar o comércio local”, pontuou Alcione.