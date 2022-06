Aluna de 14 anos chega à escola Militar tomando cerveja e caso vai parar na delegacia

Uma latinha de cerveja virou caso de polícia na tarde desta quarta-feira (22) no município de Santo Antônio da Platina.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 16h00 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência registrada no Colégio Civico Militar Edith onde uma aluna, menor de idade, foi flagrada consumindo bebida alcoólica. Diante do chamado, os policiais foram ao estabelecimento de ensino para averiguar a situação.

No local, em contato com a responsável da menor, esta passou a relatar a equipe que sua filha, uma adolescente de 14 anos, havia comprado uma lata de cerveja em um bar e chegou tomando a bebida alcoólica na escola. A estudante foi advertida sobre a situação e a sua mãe comunicada sobre o caso.

Visto que a prática de venda de bebidas alcoólicas a menores de idade configura crime, os policiais foram até o estabelecimento comercial onde a jovem disse ter comprado a bebida onde, em contato com a responsável pelo local, essa disse que estava de costas e a menina deixou o dinheiro no balcão e saiu rapidamente, sendo que ela não percebeu que a menor havia pegado uma bebida alcoólica.

Frente aos fatos, as partes envolvidas foram encaminhadas a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.