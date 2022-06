Em evento com vereadores de todo o Paraná, governador destaca diálogo como princípio

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta quarta-feira (22) da abertura da 1ª Marcha dos Legislativos Municipais Paranaenses. O evento, no hotel Victória Villa, em Curitiba, é organizado pela União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná (Uvepar) e tem como objetivo otimizar o mandado dos parlamentares em relação à atuação pública, além de celebrar os 33 anos da associação.

Ratinho Junior destacou que a parceria entre Governo do Estado e municípios é fundamental para o desenvolvimento uniforme do Paraná. “Se há um ativo importante do meu governo é a união entre todos os entes públicos em busca do crescimento do Paraná”, afirmou Ratinho Junior. “Sem brigas, até porque a população nos paga para trabalhar. Foi essa união, incluindo os vereadores, prefeitos, deputados e outros Poderes que nos permitiram superar crises como a pandemia da Covid-19, a escassez hídrica e a guerra agora entre Rússia e Ucrânia”.

Ele lembrou que este pensamento em prol do Paraná possibilitou ao Governo destinar neste primeiro semestre mais de R$ 1,1 bilhão para a execução de obras de desenvolvimento urbano nas cidades do Paraná, além de investimentos em outras áreas, como infraestrutura rodoviária, educação e saúde. “Um recorde na história do Paraná, algo para melhorar a qualidade de vida de quem mora nas cidades. E muitas dessas obras surgiram justamente de demandas repassadas por vereadores, já que são eles que estão na ponta e são cobrados pela população”, disse o governador.

Além disso, lembrou Ratinho Junior, o Paraná conquistou status internacionais importantes que reforçam os pontos da administração participativa. “Isso nos possibilitou ser área livre de febre aftosa sem vacinação , o que nos permite vender carne para o mundo todo, e o reconhecimento por parte da OCDE como Estado sustentável”, arrematou.

EMPREGO– O governador destacou também outros bons indicadores alcançados pelo Paraná nos últimos três anos e meio. Reforçou que o Estado conseguiu atrair mais de R$ 120 bilhões em investimentos industriais privados ao longo de 39 meses, entre janeiro de 2019 a março de 2022. Desempenho que ajudou bater recorde na geração de empregos formais no ano passado. Foram 172,6 mil carteiras assinadas. Outras 56 mil vagas foram ocupadas apenas nos primeiros três meses de 2022.

O avanço na economia derrubou a taxa de desemprego no Estado para apenas 6,8%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, lembrou o governador, o Paraná se aproxima do chamado pleno emprego, quando a População Economicamente Ativa (PEA) está quase toda trabalhando.

“Isso é resultado de uma visão moderna de gestão pública, baseada na eficiência, na agilidade e na inovação. Sempre digo que se o Estado não puder ajudar, ao menos que não atrapalhe. Ao desburocratizar, já estamos ajudando a quem quer investir e criar emprego e renda”, comentou Ratinho Junior.

Presidente da Uvepar, Frederico Freitag ressaltou a importância do Estado para a reformulação da entidade. “Estamos em um momento de reconstrução, em que precisamos encontrar as portas do Governo do Estado abertas. E isso vem acontecendo, com os secretários estaduais se mostrando grandes parceiros do Poder Legislativo municipal”, afirmou.

PRESENÇAS– Participaram do evento o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Augustinho Zucchi; a diretora-geral da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Fabiana Campos; o prefeito de Curitiba, Rafael Greca; o presidente da Associação dos Vereadores do Brasil, Gilson Gonzatti; o prefeito de Jesuítas e presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Júnior Weiller; o deputado federal Felipe Francischini; e os deputados estaduais Evandro Araújo e Luiz Fernando Guerra.