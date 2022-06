Ratinho libera R$ 90 mil em benefícios para usina de Jacarezinho

O governador, Carlos Massa Ratinho Junior, assinou na manhã desta terça-feira (21) uma autorização para a concessão de benefícios fiscais no valor de R$ 90 milhões do Programa Paraná Competitivo para a empresa Maringá Energia, gestora da Usina Jacarezinho, onde um importante programa de energia renovável é desenvolvido.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, e o secretário municipal do Comércio, Indústria, Turismo e Serviços, Leandro Lima, estiveram presentes à cerimônia realizada na Compagás (Companhia Paranaense de Gás), na capital do Estado.

Segundo o Prefeito, o Grupo Maringá investiu cerca de R$ 70 milhões em um complexo de cogeração de energia elétrica a partir da queima do bagaço da cana da Usina Jacarezinho, consolidando a atuação do Grupo Maringá no segmento sucroenergético.

Prestes a completar 75 anos de história, a Usina tem capacidade de moagem superior a 2,5 milhões de toneladas de cana por ano sendo cooperada da Copersucar desde 1968, responsável pela comercialização de sua produção de açúcar e etanol. Possui Certificação FSSC 22000 para atender à exigente indústria de alimentos. “Estamos procurando juntar as empresas locais num grande esforço para a inserção de novas tecnologias, e uma das ideias é transformar nosso novo Distrito Industrial em um Centro de Inovação Tecnológica, em parceria com o Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro, SEBRAE, Universidades e outros parceiros. Jacarezinho tem um enorme potencial a ser desenvolvido e é por isso que trabalhamos, para que possamos atingir nosso potencial na plenitude”, exalta Palhares.