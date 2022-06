Prefeitura de Siqueira Campos aprova Plano de Cargos e reajuste salarial para professores

O prefeito, Luiz Henrique Germano, sancionou na tarde de segunda-feira (20), em seu gabinete, a Lei 053/2022 que institui o plano de cargos, carreira e remuneração do quadro de pessoal do magistério público municipal do município.

A remuneração base dos profissionais, com o acumulado do ano, chega à 33,23% de reajuste em relação ao antigo vencimento. O Salário médio de um professor municipal passa de R$2.401,20 para mais de R$3.200,00. Já o Salário inicial passa a ser de R$1.922,82 e R$3.845,63, para professores de 20 e 40 horas, respectivamente. Todos os 325 professores municipais serão beneficiados com a nova lei.

O projeto, que havia partido do Poder Executivo, era um anseio de muitos anos atrás e começou a ser debatido no ano de 2021 pela atual gestão, entretanto devido à Lei Complementar 173/2020, o município ficou impedido de dar andamento em qualquer projeto de lei nesse sentido, até o dia 31 de dezembro de 2021. "Dia histórico. Apenas 26% dos municípios do Paraná aplicaram o reajuste em toda classe, a grande maioria aplicou somente no piso. Já Siqueira Campos, orgulhosamente aprovou para todos os níveis salariais dos professores”, disse Germano.

Conforme a equipe, em apenas 6 meses, foi montada uma comissão, elaborado o Plano em conjunto com lideranças dos professores e o com a APP-Sindicato e, agora, já está sancionado pelo prefeito. “Trabalhamos em cima do nosso plano de governo e esse plano, assim como 70% das outras metas da educação, já cumprimos com apenas 1 ano e meio de governo. A aprovação desse projeto só é possível graças a um ótimo trabalho da administração, que trabalha diariamente para diminuir as despesas com licitações e outros gastos, dando mais eficiência ao dinheiro público e tornando possível essa categoria de reajuste”, ressalta o vice-prefeito.

Participaram da cerimônia de assinatura, o prefeito, Luiz Henrique Germano; vice-prefeito, Paulo Leite; secretário de Administração, Luiz Carlos dos Santos; secretária de Educação, Elaine Sibeli de Paiva; coordenadores Pedagógicos, Fernando Anhaia e Elisãngela Verchai; coordenadora do Polo UAB, Pedra Kratky; representando a Comissão, Ângela Costa.