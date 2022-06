Suspeito é preso em casa após praticar furtos em Siqueira Campos

Um indivíduo de 23 anos foi preso na madrugada do sábado (18) após praticar furtos no município de Siqueira Campos.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 05h00 a equipe da Rotam foi informada por um comerciante que seu estabelecimento comercial havia sido invadido e o suspeito levou uma quantidade em dinheiro. Diante da informação, os policiais verificaram as imagens do sistema de segurança do local no qual foi possível identificar o autor do crime.

Frente aos fatos, os policiais se dirigiram até a residência do suspeito que fica situada a Rua Piauí. No local, os policiais realizaram a abordagem e a prisão do indivíduo. Já durante o deslocamento até a delegacia, a equipe recebeu a informação sobre um furto praticado em um Clube onde havia sido levada uma televisão, crime o qual ele também assumiu a autoria, porém, o objeto não foi localizado.

Foram tomadas as providências cabíveis ao caso.