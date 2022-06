PCPR promove evento de conscientização sobre drogas em Curitiba no sábado

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) vai realizar um evento de conscientização sobre drogas no sábado (25), das 12h às 18h, e domingo (26), das 14h às 18h, no Jockey Plaza Shopping, no bairro Tarumã, em Curitiba.

Ele faz parte da campanha nacional do Junho Branco, que realiza ações referentes ao combate e prevenção ao uso de drogas.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370, e tem estacionamento. No local serão realizadas apresentações dos cães da PCPR e distribuição de materiais orientativos sobre o tema.

No começo do mês, a PCPR e a Guarda Municipal de Curitiba realizaram uma ação de conscientização sobre drogas na Rua XV de Novembro, também na capital paranaense. Policiais civis e guardas municipais estiveram próximo à Boca Maldita para levar informações sobre o assunto para a população.