Colégio Estadual do Paraná vence final do Debatedores Nota Mil na Assembleia

Competição reuniu quatro colégios no Plenário da Assembleia e estimulou estudantes a desenvolverem argumentação, pesquisa e pensamento crítico

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
31/08/2026 às 13h41
Colégio Estadual do Paraná vence final do Debatedores Nota Mil na Assembleia
Alunos do Colégio Estadual do Paraná comemoram com troféu e medalhas a conquista do Debatedores Nota Mil 2026, no Plenário da Assembleia Legislativa. Foto: Valdir Amaral/Alep

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Colégio Estadual do Paraná foi o vencedor da final da edição 2026 do Debatedores Nota Mil, realizada nesta sexta-feira (28), no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. A competição reuniu quatro colégios da rede pública de ensino e teve a etapa final realizada na Casa de Leis, com o apoio da Escola do Legislativo. Uma etapa anterior já havia ocorrido na sede do Legislativo estadual.

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Além do Colégio Estadual do Paraná, participaram da final o Colégio Estadual Dom Orione, o Colégio Professor Alcyone Moraes de Castro Vellozo e o Colégio Cívico-Militar Jayme Canet. A iniciativa é promovida pela Fundação Wilson Picler e pelo Instituto Eureka, com o apoio da Uninter.

O Debatedores Nota Mil busca estimular entre os estudantes o desenvolvimento da capacidade de argumentação, oratória, pesquisa e pensamento crítico. Ao longo da competição, os participantes precisam se preparar para defender diferentes pontos de vista, desenvolvendo também a capacidade de ouvir e compreender argumentos contrários aos próprios.

Para a estudante Julie dos Santos Bernardes, do Colégio Estadual do Paraná, a preparação para a final envolveu um trabalho que foi muito além do momento do debate. A equipe se dedicou à pesquisa e à construção dos argumentos, buscando também apresentar uma abordagem diferente para o tema da escala de trabalho 6x1.

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“Todo o processo é difícil. Eu acho que o menor desafio é vir aqui debater. São escolas tão boas quanto, mas o trabalho que a gente faz fora daqui é muito curioso, é muito maior do que os debates”, afirmou.

Segundo Julie, um dos principais desafios foi evitar a repetição de argumentos sobre um tema que já é muito debatido. “Eu acho que o nosso maior desafio foi trazer inovação, porque ele foi debatido frequentemente, e a gente queria inovar, não trazer aqui as mesmas coisas”, explicou.

O estudante Nicolas Acioli também destacou a preparação da equipe, que contou com pesquisas, discussões entre os integrantes e a orientação da professora Luciana. A conquista teve um significado especial para o grupo, que buscava uma colocação melhor depois de não ter ficado no pódio na edição anterior.

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“É muito bom conseguir vencer essa edição, porque ano passado a gente não conseguiu ficar no pódio, então a gente trabalhou muito nessa edição para conseguir esse lugar”, contou.

Para Nicolas, a participação na competição contribui para a formação dos estudantes justamente por exigir que eles sejam capazes de argumentar sobre posições diferentes das suas próprias. Segundo ele, esse exercício ajuda a questionar ideias preconcebidas e a compreender diferentes perspectivas.

“A gente geralmente entra com ideias já pré-formadas na nossa cabeça, então tem esse processo de entender o outro lado, entender que nenhuma verdade é absoluta. Acho que é muito importante”, afirmou.

O coordenador do curso preparatório para o Enem da Uninter, Marlus Geronasso, acompanhou a atividade e ressaltou o desempenho dos participantes, destacando a qualidade do ensino público. “Estou extremamente feliz, porque nós podemos acompanhar e entender o valor da escola pública. Isso é o mais importante, a escola pública mostrando que tem plenas e absolutas condições”, afirmou.

Além dos troféus, também foram entregues medalhas de honra ao mérito aos estudantes que se destacaram ao longo da competição.

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