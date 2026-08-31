Sistema FAEP firma parceria com Universidade Aberta, de Portugal

DA REDAÇÃO/SENAR - FOLHA EXTRA

O Sistema FAEP e a Universidade Aberta (UAb), sediada em Lisboa, em Portugal, assinaram, nesta segunda-feira (31), o Protocolo de Cooperação que viabiliza uma parceria entre as duas instituições. O objetivo é reforçar a troca de experiências e apoio para promoção de projetos acadêmicos e ações direcionadas a estudantes, docentes, pesquisadores e demais colaboradores de ambas as entidades. A assinatura do termo ocorreu nesta segunda-feira (31), na capital universidade portuguesa, com a presença do presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, e o vice-reitor para a Internacionalização e Extensão Universitária da Universidade Aberta, Paulo Bento, além de outros integrantes das duas entidades.

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Com vigência de cinco anos, o Protocolo de Cooperação prevê a possibilidade de intercâmbio e visitas de docentes, investigadores e outros trabalhadores; intercâmbio de estudantes; organização de programas de formação de curta duração; realização de atividades conjuntas de investigação; e organização e participação em reuniões científicas. Cada ação a ser executada será formalizada por meio de termos aditivos.

“Esse intercâmbio de práticas é importante para fortalecer a sustentabilidade e a inovação das nossas iniciativas. A adoção e o aprimoramento de ambientes virtuais de aprendizagem, por exemplo, garantem mais alcance e efetividade das formações oferecidas no Paraná. Essa parceria com a Universidade Aberta é uma das medidas que tomamos para manter nossas ações formativas em constante atualização, alinhadas às tendências globais em educação e desenvolvimento rural”, afirma Meneguette.

“Essa parceria tem um significado especial, não apenas pela afinidade linguística e por sermos países irmãos, mas, principalmente, pelo impacto real na sociedade. Vamos aprofundar essa relação tão importante”, diz o vice-reitor da Universidade Aberta.

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Em especial, a parceria contribui diretamente para o Programa Agrinho, principalmente no que diz respeito ao aprimoramento das metodologias utilizadas na formação continuada de professores e na produção de conteúdos educacionais. A cooperação ainda favorece a atualização de práticas digitais e formatos híbridos de ensino, visto que a instituição portuguesa tem expertise em tecnologias educacionais e modelos de ensino a distância.

“Essa parceria contribui diretamente para que o Programa Agrinho se mantenha atualizado, com materiais didáticos abordando temas presentes no dia a dia. Essa troca de conhecimento entre as entidades e os corpos técnicos é fundamental para esse processo”, aponta a consultora do Sistema FAEP Patrícia Lupion Torres, que ressalta que a longevidade do projeto está diretamente ligada à sua constante atualização.

“O Agrinho é importante para o desenvolvimento das comunidades, pois criou uma proximidade com professores e alunos. Esse programa contribuiu para aprendizagem, qualidade dos projetos e diversidades de temas contemporâneos. Espero que continue a parceria, pois tem uma relevância social muito importante”, destaca a professora Lucia Amante, que participou da elaboração do material didático e também já esteve no Brasil para participar da formação de professores em várias cidades do Paraná.