Talento de Arapoti, Samuel Neres volta ao palco do Canta Comigo Teen em busca de vaga na final

Samuel chegou à nova etapa após conquistar mais de 90 pontos em duas apresentações marcantes. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - O jovem cantor Samuel Neres Aguiar Ferreira, de 13 anos, volta ao palco do Canta Comigo Teen, da Record TV, nesta terça-feira (1º), para mais um momento decisivo de sua trajetória no reality musical. Natural de Pinhalão e morador de Arapoti, o adolescente participará do segundo episódio da semifinal e buscará uma vaga na grande final da competição.

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Samuel chegou à nova etapa após conquistar mais de 90 pontos em duas apresentações marcantes. Durante sua participação no programa, ele interpretou “The Way You Make Me Feel”, sucesso de Michael Jackson, e “We Are the Champions”, clássico da banda Queen. O desempenho, marcado pela qualidade vocal, pelo carisma e pela presença de palco, garantiu sua classificação entre os semifinalistas.

Depois de ganhar destaque nacional com suas apresentações no programa, Samuel participou do Prosa Boa, podcast da Folha apresentado pelo jornalista Oliveira Junior. Durante a entrevista, o jovem cantor relembrou sua trajetória, contou detalhes de sua participação na competição e falou sobre as expectativas para a próxima fase. Samuel também surpreendeu ao cantar à capela, reforçando ao vivo o talento que vem conquistando jurados e público em todo o país.

Reveja a entrevista completa:

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Novo desafio: em busca da vaga na final

Agora, diante de mais um importante desafio, o jovem cantor afirma estar animado e consciente do significado de voltar ao palco do programa. Em entrevista exclusiva à reportagem da Folha, Samuel adiantou que apresentará uma canção de Elton John, mas não revelou qual música foi escolhida.

“Estou muito feliz e animado. Só de estar lá já é uma vitória. Posso dar um spoiler: vou cantar uma música de Elton John”, revelou.

Samuel também contou que a escolha para a semifinal exigiu dedicação durante a preparação. Segundo o adolescente, a canção não era sua primeira opção e representa um desafio maior dentro da competição. Apesar do receio, ele afirma estar confiante para a apresentação.

“A música escolhida para a semifinal é desafiadora. Confesso que estou com um pouco de medo, porque não era minha primeira opção, mas estou confiante”, declarou. Continua após a publicidade

Samuel ressaltou ainda que sua passagem pelo programa vai muito além da disputa pelo título. Para Samuel, a convivência com os demais participantes e as amizades construídas durante as gravações estão entre as experiências mais especiais proporcionadas pelo reality.

“Lá existem muitos talentos maravilhosos e estou torcendo por todos, porque o programa não é somente sobre competir, mas também sobre as amizades que conquistei. Estar novamente no palco do Canta Comigo Teen é surreal”, afirmou.

A participação de Samuel tem mobilizado familiares, amigos e moradores de Arapoti, Pinhalão, Wenceslau Braz e de outras cidades da região. Desde as primeiras apresentações exibidas pela Record, o adolescente vem recebendo mensagens de apoio e incentivo de pessoas que acompanham sua trajetória e torcem por sua classificação.

A mãe do cantor, Renata Aguiar, destacou a maturidade demonstrada pelo filho ao longo da competição. Para ela, acompanhar Samuel em uma experiência tão importante tem sido motivo de alegria e orgulho para toda a família.

“Como mãe, estou muito contente. O Samuel tem se mostrado um menino de muita maturidade, e vê-lo naquele palco me deixa muito feliz. Viver esse momento tão importante ao lado dele é muito gratificante”, disse.

Renata também reforçou que continuará apoiando o filho ao lado do pai, André Neres Ferreira, independentemente do resultado da semifinal.

“Quero que ele realize todos os seus sonhos e que eu e o André possamos estar ao lado dele, apoiando e incentivando. Samuel é um menino de ouro e ainda vai conquistar muitas coisas”, completou.

A ligação de Samuel com a música começou ainda na infância, influenciada também pelo ambiente familiar. Renata canta desde pequena e participou de coral de igreja, enquanto André toca teclado desde os 12 anos. Além de cantar, o adolescente estuda violino e atualmente frequenta o 8º ano do Colégio Rui Barbosa, conciliando a rotina escolar com ensaios e apresentações.

Antes de chegar à televisão nacional, Samuel já havia participado de eventos menores. No entanto, foi no Canta Comigo Teen que passou a apresentar seu talento para todo o Brasil e viveu os momentos mais importantes de sua ainda jovem trajetória artística.