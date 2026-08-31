Homem armado é preso após fugir da PM no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Um homem foi preso após realizar um disparo de arma de fogo e fugir da abordagem da Polícia Militar. A situação foi registrada na noite do sábado (29) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia de que quatro homens estavam em uma residência situada ao Jardim Ana Rosa, sendo que um deles, trajando camisa preta e shorts, estaria armado.

Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado, mas ao chegar ao local, foram informados que o suspeito havia saído momentos antes dos policiais chegarem. Foram realizadas diligências e o suspeitos foi encontrado momentos depois, mas não acatou a ordem de abordagem e fugiu pulando o muro de uma residência. Durante a fuga, ele abandonou a arma que foi apreendida.

Momentos depois, o indivíduo se apresentou a polícia acompanhado dos pais e foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.