Homem armado é preso após fugir da PM no Norte Pioneiro

Situação foi registrada durante o fim de semana no município de Bandeirantes

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
31/08/2026 às 14h56
Homem armado é preso após fugir da PM no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Um homem foi preso após realizar um disparo de arma de fogo e fugir da abordagem da Polícia Militar. A situação foi registrada na noite do sábado (29) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia de que quatro homens estavam em uma residência situada ao Jardim Ana Rosa, sendo que um deles, trajando camisa preta e shorts, estaria armado.

Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado, mas ao chegar ao local, foram informados que o suspeito havia saído momentos antes dos policiais chegarem. Foram realizadas diligências e o suspeitos foi encontrado momentos depois, mas não acatou a ordem de abordagem e fugiu pulando o muro de uma residência. Durante a fuga, ele abandonou a arma que foi apreendida.

Momentos depois, o indivíduo se apresentou a polícia acompanhado dos pais e foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Continua após a publicidade
Foto: Cléverson Rodrigues Rádio
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Cabeleireiro é encontrado morto dentro do próprio salão na região

Corpo estava em avançado estado de decomposição e, segundo informações apuradas no local, não apresentava sinais aparentes de violência. Caso aconteceu em Bandeirantes

 Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 4 dias

Acidente faz carros capotarem e motorista fica gravemente ferido

Colisão envolvendo uma pick-up e um automóvel aconteceu na BR369 em Bandeirantes

 Foto: Reprodução/G1 Notícias.
NORTE PIONEIRO Há 6 dias

Filha sabia que a mãe queria matar seu pai e não fez nada para impedir

Idoso de 77 anos foi morto com um tiro na cabeça em uma residência situada em Bandeirantes

 José Teixeira da Silva estava acamado quando foi morto a tiros na madrugada de sábado (21). Foto: Reprodução/G1 Paraná
INVESTIGAÇÃO Há 1 semana

Morte de idoso acamado expõe suposto plano entre esposa e amante no Norte Pioneiro

Crime chegou a ser tratado como latrocínio, mas investigação aponta que esposa teria planejado a morte de José Teixeira da Silva, de 77 anos; filha sabia do plano, segundo a polícia

 Foto: Reprodução/Portal Curiúva
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 1 semana

Acidente com triciclo elétrico deixa feridos no Norte Pioneiro

Colisão aconteceu na noite de domingo (23), em Bandeirantes; duas pessoas sofreram ferimentos e precisaram ser encaminhadas ao Pronto-Socorro

Bandeirantes - PR
Bandeirantes - PR
Bandeirantes é um município do norte do Paraná, fundado em 14 de novembro de 1934 e instalado em 25 de janeiro de 1935. Conhecida como “Cidade Universitária” devido à presença de instituições de ensino superior, sua economia é diversificada, com destaque para agricultura, pecuária e comércio. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, oferecendo turismo religioso, qualidade de vida, educação e desenvolvimento regional à população acolhedora.
Ver notícias
Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
CURTO MANDATO Há 14 minutos

Presidente da câmara de Santana do Itararé ficará menos de três meses como prefeito
A BOLA VAI ROLAR Há 54 minutos

Copa Comércio começa nesta segunda-feira em Wenceslau Braz
PREVISÃO DO TEMPO Há 1 hora

Temporais voltam a causar prejuízos e colocam municípios da região em alerta para tempestades
ELEIÇÕES 2026 Há 1 hora

TSE suspende campanha de Renan Santos à Presidência
DECISÃO JUDICIAL Há 2 horas

Justiça determina interdição de lar de idosos no Norte Pioneiro

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 28 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Dolly e os discos que ficam
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados