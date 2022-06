Agência do Trabalhador de Curitiba terá mutirão com vagas para bares e restaurantes

A Agência do Trabalhador de Curitiba vai promover nesta terça-feira (21) um mutirão de empregos setorizado, com vagas específicas para a área de bares e restaurantes. A ação é fruto de uma parceria da Secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) com a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar).

“É importante darmos todo o apoio possível a este setor que foi um dos mais afetados pela pandemia, e o governo Carlos Massa Ratinho Junior não mede esforços pela recuperação econômica plena de todos os setores através de parcerias como esta”, disse o secretário Rogério Carboni.

Até o momento, dez empresas já aderiram ao mutirão com 175 postos de empregos disponibilizados. São vagas com poucos requisitos para contratação, a maioria sem a necessidade de experiência prévia.

“Acho muito importante o Governo do Estado dar essa atenção para a nossa categoria. O nosso setor está com dificuldade de contratar pois a maioria dos nossos colaboradores migraram para outras atividades econômicas”, explicou Fábio Aguayo, presidente da Abrabar.

O mutirão será na Agência do Trabalhador de Curitiba, localizada na Rua Pedro Ivo, 503, no Centro, das 9h às 16h. Não há necessidade de agendamento prévio.

Serviço:

Data: terça-feira, 21 de junho

Horário: 9h às 16h

Local: Agência do Trabalhador de Curitiba – Rua Pedro Ivo, 503 – Centro