Criança salva a vida da mãe que estava sendo espancada pelo marido

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Felizmente, os policiais agiram rápido e chegaram a local a tempo de salvar a vítima e prender o agressor. Em contato com os agentes, a mulher contou que o suspeito, um homem de 46 anos, lhe espancou com chutes e socos, além de lhe dar um mata leão e lhe arrastar pelos cabelos. Ela ainda disse que foi ameaçada de morte após pedir a separação.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada em uma residência situada a Vila Ribeiro. O pedido de socorro partiu de um menino de apenas nove anos que, mesmo diante da cena de selvageria, conseguiu conter o medo e foi corajoso para chamar a polícia.

Uma criança de apenas nove anos salvou a vida de sua mãe que estava sendo espaçada pelo padrasto do menor. O crime aconteceu na madrugada do sábado (18) em Santo Antônio da Platina.

