BPFron e PF apreendem cigarros contrabandeados e embarcação em Marechal Cândido Rondon

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e policiais federais apreenderam um caminhão, uma embarcação e 22.500 pacotes de cigarros contrabandeados neste domingo (19) em Marechal Cândido Rondon, no Oeste. Eles estavam patrulhando as proximidades do Lago de Itaipu, no distrito de Porto Mendes, durante a Operação Hórus, quando avistaram uma embarcação atracando em um porto. Com a aproximação policial, os indivíduos fugiram, mas deixaram as mercadorias.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Guaíra, também no Oeste. Estima-se um prejuízo de R$ 1,8 milhão aos criminosos somente com esta apreensão.

Fazem parte do programa de vigilância permanente das áreas de fronteira equipes do BPFron e demais unidades da PM, Polícia Federal, Polícia Civil, Receita Federal e Exército Brasileiro e Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As ações integradas dos órgãos de segurança pública federais e estaduais também fazem parte do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, coordenado pelo GSI-PR, que busca integrar e articular ações de segurança pública, inteligência, controle aduaneiro e das Forças Armadas com as ações dos estados e municípios situados na faixa de fronteira e divisas, incluídas suas águas interiores e costa marítima.