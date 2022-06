Com a presença do governador, celebração de Corpus Christi reúne 90 mil pessoas em Curitiba

Aproximadamente 90 mil pessoas lotaram as ruas do centro da capital nesta quinta-feira (16) para acompanhar a tradicional missa de Corpus Christi. O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou da missa na Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, celebrada pelo arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruzzo, que foi seguida de procissão sobre tapetes confeccionados pelos fiéis.

Tradicional festividade católica, há dois anos o evento presencial não era realizado em função das restrições impostas pela pandemia do coronavírus.

"O Paraná tem um histórico de celebração de Corpus Christi. A comemoração de Curitiba é uma das maiores do mundo”, disse o governador. “Esse é um momento de renovar a fé e a esperança. Fico feliz por termos essa comemoração em todas as nossas cidades do Estado”.

O governador contou que há poucos dias esteve com o Papa, no Vaticano , e destacou o privilégio desse encontro. ”Foi um grande momento pra mim poder representar o Paraná”, afirmou.

Após a missa, os fiéis seguiram em procissão por dois quilômetros de tapetes decorados com imagens feitas manualmente com serragem de madeira, pó de café e outros elementos. Uma das novidades desse ano foi um grupo de 100 atores posicionados em seis locais do trajeto que encenaram momentos da Eucaristia. O ponto de chegada foi a praça Nossa Senhora da Salette.

DATA– Corpus Christi é uma solenidade católica que celebra um dos mais importantes sacramentos da religião: a Eucaristia. Os tapetes coloridos com desenhos religiosos são um dos símbolos mais famosos da data.

A capital paranaense está no ranking dos maiores tapetes de Corpus Christi do mundo em extensão. O evento faz parte do calendário oficial de Curitiba e do calendário oficial turístico do Estado do Paraná.

Para realizar a decoração do trajeto por onde passa a procissão à tarde, os fiéis iniciam os trabalhos antes das 8h da manhã.

Neste ano, a missa de Corpus Christi foi realizada às 15h, na Praça Tiradentes, seguida de procissão até a praça Nossa Senhora da Salete. O evento foi encerrado com um show do Padre Reginaldo Manzotti.

PRESENÇAS – Além do governador, a missa também foi acompanhada pelo vice-governador, Darci Piana, e pelo secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara.