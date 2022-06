Adolescente é perseguido e baleado em Santo Antônio da Platina

Na tarde de quinta-feira (16), um adolescente de 17 anos conseguiu escapar da morte no município de Santo Antônio da Platina.

O garoto foi vítima de tentativa de homicídio, ao ser a alvejado por pelo ou menos dois disparos de arma de fogo.

Conforme o Boletim de Ocorrência, o menino teria sido surpreendido pelo atirador no bairro Sindicato e logo em seguida correu em direção ao Jardim Murakami, onde pediu por socorro em uma casa que estava com o portão aberto. O atirador teria efetuado vários disparos, mas apenas dois acertaram, sendo no antebraço esquerdo e a perna direita da vítima.

O adolescente foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro consciente e orientado, mas permaneceu em silêncio ao ser questionado sobre a suposta motivação para o crime e a identificação do autor dos disparos.

Policiais da Rotam, Rocam e Rádio Patrulha fizeram buscas por suspeitos e, continuam as diligências para identificar e prender o(s) autor(es) do crime.