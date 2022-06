Emprega Mais Paraná promove ação itinerante na Região Metropolitana de Curitiba

O ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante começou esta semana a circular na Região Metropolitana de Curitiba. Nos dias 13 e 14 passou por Almirante Tamandaré e Curitiba e atendeu 230 pessoas. 171 trabalhadores foram encaminhados a vagas de empregos formais.

A programação será retomada a partir de terça-feira (21) em Colombo, onde ficará estacionado na Rua Abel Scuissiato, quase esquina com Rua Arquimedes (ao lado da sede da Guarda Municipal de Colombo). Depois, o ônibus seguirá para Rio Branco do Sul na quarta (22), Lapa na quinta (23) e Campo do Tenente, na sexta-feira (24), finalizando o circuito.

A Agência do Trabalhador Itinerante faz parte do programa Emprega Mais Paraná, coordenado pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) em parceria com as prefeituras.

ATENDIMENTOS- Em Almirante Tamandaré foram realizados 120 atendimentos e emitidas 89 cartas de encaminhamento para vagas de emprego nas áreas de comércio, serviços, alimentação, indústria e para vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

O prefeito Gerson Coladel destacou a importância da ação. “Agradeço o Governo do Estado pelo trabalho realizado pelo programa Emprega Mais Paraná, que atendeu os tamandarenses e fez encaminhamentos para vagas no mercado de trabalho. É uma grande oportunidade para quem busca um emprego”, disse.

Já em Curitiba, a ação foi destinada exclusivamente para egressos do serviço militar, numa parceria especial com o Exército Brasileiro, que cedeu o espaço do 5º Batalhão de Suprimentos, localizado no bairro Rebouças. Ao todo, 110 jovens recém-saídos do Exército foram atendidos. Destes, 89 foram pré-aprovados pelas 12 empresas que participaram da ação.

“Todos puderam ouvir as propostas e as exigências das empresas presentes e avaliar as vagas que mais se enquadravam em seus perfis. Além disso, técnicos da Agência do Trabalhador fizeram os cadastros dos candidatos e encaminharam para outras empresas que não estavam presentes” explicou o Coronel Marrara, do Comando do Exército Brasileiro.

REFERÊNCIA- “As ações de empregabilidade do Governo Carlos Massa Ratinho Júnior são referência para o Brasil”, afirma o secretário da Sejuf, Rogério Carboni. “Durante a passagem do ônibus em Curitiba, realizada em parceria com o Exército, levamos secretários de trabalho de outros estados, que estavam na cidade para participar do 123º encontro do Fonset (Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Trabalho), para acompanhar o funcionamento do mutirão”, conta.

Um dos que acompanharam os atendimentos do programa foi o presidente do Fonset, Alberes Lopes, secretário do Trabalho, Emprego e Qualificação do Pernambuco. Lopes contou que no seu estado já há uma parceria com o Exército na área de qualificação profissional, porém nada ainda na intermediação de mão de obra em forma de mutirão. "Essa experiência de trazer as empresas até o Comando do Exército para poder escolher e selecionar profissionais é um modelo que, acredito, pode dar certo em todas as regiões do Brasil. É um case de sucesso do Paraná que com certeza vamos levar para Pernambuco”, disse.

Também participaram da visita os secretários do Amapá, Luiz Carlos Silva, e o coordenador de Operações das Políticas de Trabalho, Emprego e Renda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, João Rafael Calvo.