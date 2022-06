Governo investe R$ 3 milhões em tecnologia para escolas públicas do Norte Pioneiro

O Governo do Estado do Paraná, recentemente, entregou Kits Educatrons para as escolas que compõe o Núcleo Regional de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Essa ação faz parte do calendário de entregas de 25 mil kits, que devem ser concluídas até o fim deste mês em todas as instituições de ensino da rede estadual.

Os equipamentos foram adquiridos pelo Estado com apoio da Assembleia Legislativa. O Kit é composto por smart TV 43 polegadas, computador, webcam, microfones, teclado com mouse pad e pedestal regulável, que poderão ser utilizados para apresentação de conteúdo multimídia em sala de aula, vídeo chamadas com outros professores ou palestrantes, entre outras funcionalidades.

A cerimônia de entrega aconteceu nesta quinta-feira (15), as 09h00, no PDE da Universidade Estadual do Norte do Paraná em Jacarezinho.

O deputado estadual, Luiz Claudio Romanelli, destacou o investimento do Governo na entrega dos equipamentos de “São mais de R$ 3 milhões em investimentos para equipar as escolas públicas do Norte Pioneiro com ferramentas de ensino sobre robótica. Todas as 621 salas de aulas da região estão recebendo os kits Educatron, que garante igualdade de condições para os alunos da rede pública, de ingressar no ensino tecnológico”, disse Romanelli.

Romanelli ressalta que várias escolas já receberam os kits completos e outras apenas parte dos equipamentos. Apesar disso, todas instituições serão atendidas pelo programa.

Os novos equipamentos vão atender estudantes de Abatiá, Andirá, Cambará, Carlópolis, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro e Santo Antônio da Platina

A Chefe do NRE de Jacarezinho, Ana Maria Molini, conversou com a Folha e falou sobre a importância desse investimento. “Com os kits, nossos professores poderão ter acesso a equipamentos de alta qualidade, além de facilitar em muitos aspectos a produção de conteúdo e o repasse para os alunos”, disse.

Ana Maria agradece a iniciativa do Governo do Estado do Paraná e da Secretaria da Educação e do Esporte e acrescenta que as escolas públicas do Paraná estão preparadas para os estudantes, uma vez que todos os investimentos levam ao avanço nessa nova concepção de ensino, uma proposta inovadora que está alinhada as novas necessidades do mercado e do mundo.

EDUCATRON

No Norte Pioneiro, 621 salas de aula serão equipadas com os kits Educatron. Em Abatiá, os kits serão entregues as escolas Afrânio Peixoto, Rui Barbosa e na Escola Estadual Indígena Nimboeaty Awa Tiropé. Andirá, os colégios Barbosa Ferraz e Durval Ramos Filho. Cambará, os colégios Angelina Vezozzo e Carolina Lupion. Carlópolis, o Colégio Estadual Carolina Lupion. Joaquim Távora, o CEEBJA Professor Francisco Benedetti e o Colégio Miguel Dias. Jundiaí do Sul, a Escola Luiz Petrini e o Colégio Nicanor Bueno Mendes. Quatiguá, o Colégio João Marques da Silveira. Ribeirão Claro, a Escola João da Rocha Chueiri e o Colégio Professor Joaquim Adrega de Moura. Santo Antônio da Platina, a Escola Maria Dalila Pinto e o Colégio Estadual do Monte Real, que atende estudantes da área rural.