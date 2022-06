Órgãos públicos estaduais terão escala especial no Corpus Christi; confira o abre e fecha

As repartições públicas estaduais terão escala especial de funcionamento durante o feriado de Corpus Christi (16). Foi decretado ponto facultativo para os funcionários públicos estaduais na sexta-feira (17). As medidas não abrangem os serviços essenciais, que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia. Veja o que abre e fecha.

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR– As agências de Curitiba e demais unidades do Paraná fecham na quinta-feira (16). Na sexta (17), o funcionamento fica a critério dos decretos de cada município.

BIBLIOTECA PÚBLICA– A BPP estará fechada ao público na quinta-feira (16). As atividades retornam na sexta (17), a partir das 8h30. Confira o horário e a programação AQUI .

CEASAS– A unidade de Maringá é a única que estará aberta na quinta-feira (16). As Ceasas de Curitiba, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu e Maringá abrem normalmente na sexta-feira (17) e no sábado (18). A administração central estará fechada ao público e reabre normalmente na segunda-feira (20). Confira os endereços, horários e dias de funcionamento de cada unidade no site da Ceasa .

COHAPAR– Na quinta (16) e sexta-feira (17) não haverá atendimento ao público na sede e escritórios regionais da companhia. Os serviços de emissão de 2ª via de faturas, cadastro em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos por município e pedidos de emissão de escritura continuam disponíveis AQUI . A partir de segunda-feira (20), todos os postos de atendimento da empresa voltam a funcionar normalmente com prestação de serviços via telefone, WhatsApp e presencialmente.

COMPAGAS– Não haverá expediente quinta (16) e sexta-feira (17) e o atendimento presencial fica suspenso. Informações sobre faturas e outras solicitações continuam pelo telefone 3004-3400 e emergências pelo 0800 643 8383, além da plataforma Compagas Virtual .

COPEL –As agências e postos de atendimento da Copel em todo o Estado fecham na quinta-feira (16), mas estarão abertos na sexta-feira (17). Em casos de falta de energia ou emergência, os consumidores podem ligar para 0800 51 00 116.

CULTURA– Para aproveitar os dias livres em Curitiba, confira as exposições que foram inauguradas nos últimos meses nos museus do Estado e as atrações que acontecem na capital paranaense, como a apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná.

DETRAN– A sede da autarquia, em Curitiba, e os postos de atendimento nas 100 Ciretrans em todo o Estado fecham dias 16 e 17, retornando com o atendimento normal na segunda-feira (20), das 8h às 14h. O usuário pode fazer consultas, acessar serviços e agendar atendimento por meio do aplicativo Detran Inteligente e do PORTAL .

FARMÁCIAS DO GOVERNO– Nenhuma farmácia abrirá ao público nos dias 16 e 17 de junho.

FOMENTO PARANÁ– O atendimento no dia 17 será em sistema de plantão presencial, das 9h às 17h, na sede da instituição em Curitiba, ou pelos telefones (41) 3200-5900 ou WhatsApp Corporativo (41) 99938-9215. Nas entidades parceiras, como as prefeituras, cada uma define o atendimento, conforme a legislação local.

HEMEPAR– O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná vai funcionar em horário diferenciado para a coleta em cada município de quinta a sábado (16, 17 e 18):

UCT Paranaguá: fecha todos os dias

HC Curitiba: abre dias 17 e 18

HN Ponta Grossa: abre dia 17

UCT Irati: fecha todos os dias

HR Guarapuava: abre dia 17

HN União da Vitória: abre dia 17

HN Pato Branco: abre dia 17

HN Francisco Beltrão: abre dia 17

HN Foz do Iguaçu: abre dias 17 e 18

HR Cascavel: abre dias 17 e 18

HN Campo Mourão: abre dia 17

HN Umuarama: abre dias 16 e 17

UCT Cianorte: fecha todos os dias

HN Paranavaí: abre dia 17

HR Maringá: abre dias 17 e 18

HN Apucarana: abre dias 17 e 18

HR Londrina: abre dias 17 e 18

UCT Cornélio Procópio: fecha todos os dias

UCT Jacarezinho: abre dia 17

UCT Toledo: abre dia 16

UCT Telêmaco Borba: abre dia 16

AT Ivaiporã: fechado todos os dias

HOSPITAIS DO ESTADO– Funcionarão normalmente todos os dias.

IPEM-PR– A sede em Curitiba e as regionais em Londrina, Cascavel, Maringá e Guarapuava fecham nos dias 16 e 17, em razão do feriado e ponto facultativo, com retorno das atividades na segunda-feira (20).

JUNTA COMERCIAL– O atendimento ao público está suspenso na quinta (16) e na sexta-feira (17).

PARQUES ESTADUAIS– Os Parques Estaduais estarão abertos para visitação no Paraná, e conforme a Portaria nº 124/2022 mantêm seus horários diferenciados durante o feriado prolongado. As exceções são o Parque Estadual de Ibicatu (fechado), Parque Estadual do Palmito (aberto quinta-feira e por agendamento na sexta-feira) e Parque Estadual de Campinhos (somente por agendamento).

O IAT (Instituto Água e Terra) informa que a trilha que dá acesso à base do Parque Estadual Salto São Francisco, no Norte do Estado, está fechada por motivos de segurança, o que não impede a visitação a outros atrativos do local. Além disso, quem quer fazer a trilha do Caminho do Itupava (no Parque Estadual da Baitaca), na RMC, deve apresentar o Termo de Assunção de Risco, devido aos perigos que a trilha apresenta após fortes chuvas.

Para saber como chegar aos Parques Estaduais, basta acessar este LINK .

PROCON-PR– O atendimento presencial e telefônico está suspenso nos dias 16 e 17, mas o virtual continua ativo pela plataforma ou por este LINK .

RECEITA ESTADUAL– As agências da Receita fecham na quinta (16) e sexta (17). Os contribuintes podem utilizar o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC – Receita Estadual), das 7h às 19h, pelos números 3200-5009 (Curitiba e Região) e 0800-041-1528 (demais localidades).

SANEPAR– O atendimento deve ser feito pelo 0800 200 0115 (24 horas por dia), pelo app Sanepar Mobile e pelo site . O atendimento presencial nas Centrais de Relacionamento da Sanepar fica suspenso de quinta-feira (16) em diante e volta na segunda (20).