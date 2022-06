Celepar e Hotmilk lançam edital para desenvolver novas soluções para serviços públicos

A Celepar e a Hotmilk lançaram nesta terça-feira (14) um edital para a busca de novas soluções tecnológicas. O programa C.Lab + Hotmilk tem o objetivo de promover a inovação aberta através da conexão entre a Celepar e startups para vencer desafios estratégicos governamentais, além de ampliar o elo entre Governo, universidades, empreendedores e todo o ecossistema da inovação.

O lançamento oficial aconteceu no evento "Hotmilk Open | Open Innovation, Open Culture, Open House and Open for Business". O evento contou com ações, palestras, mesas redondas e experiências voltadas à inovação empresarial. Além da Celepar e Hotmilk, foi organizado pela Prefeitura de Curitiba, Vale do Pinhão e Agência Curitiba de Desenvolvimento.

O C.lab + Hotmilk tem o objetivo de acelerar startups com foco na resolução de desafios trazidos por três grandes órgãos do Estado (Saúde, Educação e Mobilidade Urbana). As startups que desejam participar do programa podem efetuar a inscrição neste link até o 14 de agosto. Pelo site também é possível conhecer todos os desafios e as fases do programa.

"Esta iniciativa vem ao encontro da missão passada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior de transformar o Paraná no Estado mais inovador do País, uma vez que conectamos o ecossistema de inovação paranaense com as demandas e necessidades do cidadão, utilizando a tecnologia como a força motriz", afirmou o presidente da Celepar, Leandro Moura.

Segundo ele, entre as vantagens do edital estão a possibilidade de fazer novos negócios com uma empresa centrada no cidadão, aceleração pela Hotmilk PUCPR e ambiente de teste em parceria com a Celepar, além de ampliar a compreensão estratégica do negócio.

A seleção será realizada entre 15 de agosto e 2 de setembro e os pitches ocorrem entre 19 de setembro e 14 de outubro.