Com novo plano de mobilidade, Paraná vai modernizar sistema de transporte intermunicipal

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná ( DER/PR ) está elaborando seu novo Plano de Mobilidade Intermunicipal relativo ao sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, incluindo as linhas de ônibus rodoviárias, metropolitanas e os serviços especiais de fretamento. O plano servirá como base para a modernização do sistema e para novas licitações de linhas de ônibus intermunicipais em todo o Paraná, garantindo a continuidade da prestação deste serviço público, com instalações de qualidade e preços compatíveis às necessidades de deslocamento da população.

Para fazer os estudos e levantamentos necessários, além de propor as melhores soluções para o Plano de Mobilidade Intermunicipal, o DER/PR contratou a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (Fepese) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), uma instituição com experiência comprovada na execução de serviços técnicos específicos de planos de mobilidade.

“O DER administra e fiscaliza centenas de linhas intermunicipais e serviços de fretamento em todo o Estado, por meio da Coordenadoria de Transporte Rodoviário Comercial. É uma equipe competente, mas cujas mãos já estão suficientemente ocupadas com essa importante função. Por esse motivo, para atender a complexidade e escopo de um novo Plano de Mobilidade Intermunicipal, acreditamos que a contratação da Fepese, instituição de renome e com vasta experiência, nos proporciona a celeridade, eficiência e qualidade técnica necessárias”, afirma o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes.

O investimento nesta iniciativa é de R$ 3.333.750,00, com vigência de 22 meses.

As atividades realizadas pela Fepese, com acompanhamento do DER/PR, são avaliação da infraestrutura de terminais e pontos de parada; atualização do modelo de cálculo tarifário; proposição de reconfiguração do sistema de transporte; proposição de diretrizes para integração multimodal; estabelecimento de diretrizes para adequação do órgão de gestão e controle; proposição de alterações normativas e regulatórias; elaboração de minutas de edital e anexos técnicos.

“Nosso objetivo é garantir um Plano de Mobilidade Intermunicipal com modelagem operacional moderna e eficiente, que contemple as necessidades atuais da população, a utilização de tecnologias mais modernas, e que seja competitivo, atraindo um grande número de empresas do setor para participarem das novas licitações”, explica a coordenadora de Transporte Rodoviário Comercial do DER/PR, Maria Elizabete Bozza. O atual plano foi revisado entre 2011 e 2013, estando desatualizado há quase uma década.

O objetivo do DER/PR é concluir os estudos do novo plano e licitar a operação das linhas intermunicipais de passageiros já em 2023.

PASSAGEIROS– Entre julho de 2020 e junho de 2021 foram transportados 21 milhões de passageiros nas linhas regulares intermunicipais do Paraná, incluindo rodoviárias e metropolitanas. No mesmo período foram emitidas ou renovadas 1.779 licenças de fretamento contínuo e 14.364 licenças de fretamento eventual, utilizadas geralmente para eventos ou turismo.

Atualmente, cerca de 500 linhas de ônibus intermunicipais estão em operação no Estado.