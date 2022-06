Prefeitura instala novos parques nos Cmei’s de Joaquim Távora

De acordo com a equipe da secretaria municipal de Educação, os parques irão proporcionar o desenvolvimento de habilidades motoras, de equilíbrio, interação social, desenvolvimento e fortalecimento das amizades, compartilhamento de espaço, inserção e compreensão de regras, fatores importantes para o desenvolvimento dos pequenos tavorenses.

As novas estruturas foram entregues ao Centro de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho, Centro Municipal de Educação Infantil Maria Aparecida Beruski, Centro Municipal de Educação Infantil João Antônio Vieira, Centro Municipal de Educação Infantil Professora Lázara Carvalho, além das Escolas Municipais do Campo Professora Alaíde Simão Rodrigues e Natal Panichi.

Crescer brincando e se divertindo também faz parte do desenvolvimento pleno das crianças.Visando cumprir mais esse objetivo na Educação Infantil, a prefeitura de Joaquim Távora instalou novos parques nos Cmei’s (Centros de Educação Infantil) do município.

