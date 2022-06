PCPR prende três pessoas ligadas a organização que aplicava golpes em aposentados

Três pessoas envolvidas na ação já haviam sido presas em flagrante, em novembro do ano passado, no momento em que estavam tentando efetuar um saque.

Esta é a segunda fase de uma operação que aconteceu no dia 1º de junho. Na ocasião, quatro pessoas foram presas e diversos itens apreendidos.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu três pessoas ligadas a uma organização criminosa responsável por aplicar golpes em aposentados. A ação aconteceu nesta terça-feira (14), em Curitiba.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.