Homem que tentou matar mulher em cadeia de Jaguariaíva é condena na Justiça

Após praticar o crime, o Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia contra o réu o qual foi condenado pelo Tribunal do Juri da comarca. A decisão teve como resultado uma pena de seis anos e cinco meses de reclusão.

O crime aconteceu em setembro do ano passado quando a vítima foi até a cadeia para realizar uma visita ao réu. Durante o encontro, o homem tentou matar a mulher utilizando uma barra de ferro, mas acabou sendo contido por outros presos e agentes penitenciários após a mulher pedir socorro.

Um detento foi condenado pela Justiça pelo crime de tentativa de homicídio. A situação aconteceu no ano de 2019 na cadeia pública de Jaguariaíva onde o indivíduo estava preso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.