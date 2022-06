Estado entrega prêmios aos vencedores de junho do Programa Nota Paraná

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, entregou nesta terça-feira (14) o prêmio de R$ 1 milhão e R$ 200 mil do sorteio de junho do Programa Nota Paraná . Os premiados receberam os cheques das mãos do secretário Renê Garcia Júnior.

O novo milionário nasceu em Maringá e mora em Curitiba há mais de 27 anos. Concorreu com quatro bilhetes gerados de três notas fiscais emitidas e levou para a casa o prêmio de R$ 1 milhão. “A minha esposa sempre coloca o CPF na nota e comecei a pedir também. Quando nos informaram sobre o prêmio foi difícil acreditar, ainda estou sem palavras”, disse. Agora, os planos para o dinheiro ainda são incertos. “Quero pensar com calma em como aplicar esse dinheiro que certamente veio em boa hora”.

Ele é 6º milionário do programa neste ano. Outros vencedores do prêmio máximo de R$ 1 milhão são moradores de Cascavel, Cambé, Lobato, São José dos Pinhais e Wenceslau Braz.

O premiado com o segundo maior valor do sorteio, de R$ 200 mil, também mora na Capital. “Acompanho o Nota Paraná há bastante tempo e desta vez fui premiado. Na hora que recebi a ligação não acreditei, mas aí entrei no aplicativo e vi que realmente era verdade. Foi uma festa em família, um dinheiro que veio na hora certa”, afirmou. Ele é funcionário da Urbanização de Curitiba (URBS) e já tem destino certo para o prêmio. “Pretendo quitar o financiamento do meu apartamento e fazer uma viagem”, disse.

PRÊMIOS- Para verificar se possui bilhetes premiados o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná e inserir o CPF e senha. Não é encaminhada mensagem por WhatsApp ou outro aplicativo.

Foram sorteadas, ainda, mais 40 mil pessoas com prêmios de R$ 10,00, além de 8 mil prêmios de R$ 100,00 pelo Paraná Pay – para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, postos de combustível e compra de gás de cozinha, para consumidores credenciados no programa. Já as entidades sem fins lucrativos concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

RESGATE – O prazo máximo para o resgate de créditos ou do prêmio, com transferência para a conta bancária do contribuinte, é de um ano, após o valor ser sorteado. Vencido esse período, os recursos voltam para o Estado.

COMO PARTICIPAR – Para participar, basta se cadastrar no site www.notaparana.pr.gov.br e aderir ao regulamento. Ao solicitar o CPF na nota, o cidadão ganhará um bilhete eletrônico na primeira compra do mês. Depois, cada R$ 200,00 em notas fiscais dá direito a um bilhete para o sorteio de seu respectivo período de adesão. Os prêmios poderão ser utilizados para abater o IPVA ou creditados na conta bancária do premiado.

Para participar do Paraná Pay é preciso acessar o cadastro no Nota Paraná e fazer o aceite. Mensalmente o programa sorteia vouchers de R$ 100 para serem utilizados em estabelecimentos e serviços do setor de turismo no Estado.