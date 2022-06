Atores de 'Pantanal' pegam covid-19 e gravações são paralisadas

A TV Globo paralisou as gravações da novela Pantanal no Mato Grosso do Sul após atores do elenco testarem positivo para covid-19. Em nota, a emissora disse que as filmagens estavam perto do encerramento.

"Os Estúdios Globo estão acompanhando o desdobramento e os impactos da covid-19 e, sempre que necessário e de acordo com as melhores práticas das áreas de saúde, revisita e atualiza os protocolos para viabilizar o trabalho nos sets com segurança para todos os envolvidos. No Pantanal, as gravações, que já estavam em sua reta final, foram readequadas."

Os nomes e a quantidade de atores que pegaram a doença não foram revelados pela emissora.

Para realizar as filmagens do remake, o elenco foi dividido em núcleos. Dessa forma, cada núcleo precisava fazer testes antes de gravar. Em caso de positivo, a regra é que aquele grupo ficaria sem gravar e as demais filmagens com outros grupos seguiriam de acordo com o cronograma.

Como as gravações estavam chegando ao fim, a emissora decidiu que os atores infectados ficarão em isolamento e os demais voltarão para casa uma semana antes para encerrar o trabalho no Rio de Janeiro.