Começam as aulas do programa Paraná Empreende Mais, de fomento a novos negócios

O Governo do Estado iniciou nesta segunda-feira (13) as atividades do curso online de formação do programa Paraná Empreende Mais . Gratuita, a capacitação será ao longo dos próximos três meses em plataforma da Universidade Virtual do Paraná (UVPR) , responsável pelo design instrucional da capacitação.

O objetivo é qualificar micros, pequenos e médios empresários, empreendedores individuais, empreendedores informais e pessoas interessadas em abrir os próprios negócios. Os 700 participantes dessa primeira turma residem em 100 municípios de todas as regiões do Paraná.

Organizado pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), o Paraná Empreende Mais tem amparo no Programa de Estímulo às Ações de Integração Universidade, Empresa, Governo e Sociedade, também chamado de Agência de Desenvolvimento Regional Sustentável e de Inovação ( Ageuni ). Outras três turmas serão ofertadas, totalizando 2.800 empreendedores capacitados ao longo de um ano.

Para o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, é importante formar empreendedores para aquecer e desenvolver a economia regional. “A intenção é colocar as universidades estaduais, cada vez mais, a serviço da sociedade, auxiliando no desenvolvimento das diferentes regiões, com foco na melhoria da qualidade e das condições de vida das pessoas e no atendimento aos interesses dos cidadãos paranaenses”, afirmou.

Segundo a assessora da Coordenadoria de Ciência e Tecnologia da Seti, Sandra Cristina Ferreira, a ideia é proporcionar ferramentas práticas para o dia a dia empresarial. “Para empreender é preciso superar desafios e aprender coisas novas. Por isso, esse curso de formação empreendedora pretende suprir aspectos técnicos e práticos relativos a fluxo de caixa, planejamento financeiro e mercadológico, gestão de estoques e de pessoas, entre outras atividades do cotidiano de uma empresa”, disse.

A palestra de abertura da primeira turma do Paraná Empreende Mais foi ministrada pelo consultor empresarial Sergio Wigberto Risola e está disponível no canal da UVPR no YouTube .

Entre vários temas abordados, o Risola reforçou a importância de aspectos socioambientais nos variados modelos de negócios. “Todos os negócios precisam estar atentos às questões ambientais e sociais. Também é necessário considerar a promoção da diversidade, levando em consideração todos os tipos de diferenças, desde os primeiros passos das empresas. São questões que não podem ser deixadas para depois”, salientou.

FINANCIAMENTO– Para incentivar e alavancar os negócios, os participantes certificados terão condições diferenciadas de financiamento na Fomento Paraná, instituição financeira ligada ao Governo do Estado. São linhas de microcrédito dos programas Banco do Empreendedor e Banco da Mulher Paranaense, com descontos de 2%, 5% e 7% nas taxas de juros anuais.

As faixas de financiamento variam de R$ 5 mil a R$ 20 mil para empreendedores com faturamento de até R$ 360 mil. Os recursos podem ser aplicados em capital de giro e na implantação e ampliação de negócios. É possível financiar obras, reformas, aquisição de softwares, máquinas, equipamentos e mobiliários. As taxas de juros são pré-fixadas e variam de acordo com a análise de crédito. Já o prazo para pagamento pode ser de até 36 meses, com possibilidade de carência de até três meses.

A contratação pode ser feita com um agente de crédito nas prefeituras municipais, Agências do Trabalhador ou ainda nas salas do Empreendedor (consulte a relação de agentes de crédito AQUI ). Os interessados também podem solicitar o crédito de forma online em fomento.pr.gov.br/microcredito .

PROGRAMA– O curso de formação empreendedora compreende quatro módulos: Gestão Estratégica e de Pessoas; Gestão de Negócios e Comercial; Gestão Financeira; e Inovação Tecnológica; abrangendo duas disciplinas cada módulo. A carga horária total prevista é de 72 horas, sendo seis horas semanais de atividades.

As aulas serão ministradas por profissionais especializados, com o apoio de professores e estudantes das universidades estaduais. A metodologia contempla conteúdo teórico e aulas de mentoria empresarial. Ao final do curso, os participantes receberão certificados, emitidos pelas universidades estaduais do Paraná.

As vagas são distribuídas entre as sete instituições estaduais de ensino superior (100 vagas por universidade para cada turma), conforme a proximidade das cidades de origem dos candidatos inscritos com os campus universitários.