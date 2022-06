PCPR e Guarda Municipal de Curitiba promovem conscientização contra as drogas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Guarda Municipal de Curitiba realizaram, no último sábado (11), uma ação de conscientização sobre drogas na Rua XV de Novembro, na capital paranaense. Policiais civis e guardas municipais estiveram próximo à Boca Maldita para levar informações sobre o assunto para a população.

O delegado Ricardo Casanova conta que ações integradas são importantes não apenas na fase repressiva, mas também em ações educativas. “Este tipo de ação serve para mostrar um pouco do nosso trabalho à sociedade, além levar informações sobre o tema, que é um assunto importante na segurança e saúde pública”, afirmou.

“Foi um momento importante para integrar e aproximar a população”, completou o guarda municipal Arion Ferreira Bohra.

O evento faz parte da campanha nacional Junho Branco, que incentiva ações referentes ao combate e prevenção ao uso de drogas.

CÃES – Durante o evento, os cães da PCPR também estiveram no local interagindo com a população. Eles são treinados para encontrar drogas e armas através do faro, além de localizar corpos e capturar fugitivos durante operações policiais. Os cachorros policiais são treinados pelos tutores durante aproximadamente dois anos com o objetivo de aperfeiçoar essas ações.

EVENTOS – As próximas ações acontecem no Shopping Jockey Plaza, no dia 25, das 12h às 18h, e no dia 26 de junho, das 14h às 20h.